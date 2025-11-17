Mutiger Look: Irina Shayk präsentiert gebleachte Augenbrauen

In Prag wurde am Freitag die Veröffentlichung des neuen Pirelli-Kalenders gefeiert, und Irina Shayk (39) ließ die Gäste staunen. Das Model betrat den roten Teppich in einem spektakulären Look, der an die dunkle Fee Maleficent erinnerte. Ganz in Schwarz, mit Turban und auffälligem Grünschmuck aus Jade, ergänzte Irina ihren Look mit gebleichten Augenbrauen, was ihren Auftritt zu einem echten Hingucker machte. Auf die Frage nach ihren ungewohnten Brauen antwortete sie Bild scherzhaft: "Ich habe sie im Hotelzimmer gelassen. Sieht gut aus oder?"

Der Abend im Prager Gemeindehaus "Obecní dům" war nicht nur wegen Irinas Look ein luxuriöses Event. Neben Hollywoodstar Tilda Swinton (65), die über ihr eigenes Pirelli-Shooting als "moderne Waldfee" schwärmte, nahmen auch zahlreiche andere Prominente teil. Tennis-Größe Venus Williams (45) genoss das Dinner an der Seite von Pirelli-Chef Marco Tronchetti Provera, während weitere Stars wie Game of Thrones-Darstellerin Gwendoline Christie (47), Topmodel Eva Herzigova (52) und Designerin Susie Cave die prunkvolle Gala abrundeten.

Der Pirelli-Kalender 2026 steht ganz im Zeichen weiblicher Stärke und Vielfalt. Star-Fotograf Sølve Sundsbø ließ prominente Frauen in Szenerien aus Feuer, Wasser, Erde und Luft posieren, um Emotionen und Instinkte einzufangen. Für Irina, die in der Modewelt für ihre furchtlosen und kreativen Looks bekannt ist, war dieser Abend eine ideale Gelegenheit, ihren mutigen Stil erneut zu unterstreichen. Das Model, das privat als liebevolle Mutter bekannt ist, zeigte sich wie gewohnt mit Charme und Selbstbewusstsein und machte so den Abend zu einer unvergesslichen Show.

Anzeige Anzeige

Imago Irina Shayk bei der Präsentation des Pirelli Kalenders 2026 von Solve Sundsbo im Municipal House in Prag

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk, März 2025