Neue Liebesgerüchte um Irina Shayk und Devin Booker

Wirbeln Irina Shayk (40) und Devin Booker (29) gerade gemeinsam die Gerüchteküche auf? Das zumindest legt die bekannte Klatschseite DeuxMoi nahe, die gleich zwei mögliche Sichtungen des Duos gemeldet hat. Am Sonntag veröffentlichte das Portal ein Foto eines Mannes, der ein Restaurant in den Hamptons verlässt – der Rücken ist zur Kamera gewandt, eine eindeutige Identifizierung ist damit nicht möglich. Dennoch schrieb DeuxMoi dazu: "Neues Pärchen in Sicht? Mehrere Quellen haben NBA-Spieler Devin Booker und Model Irina Shayk heute in den Hamptons gesehen." Bereits am darauffolgenden Montag legte die Seite nach.

Ein körniges Video aus dem Inneren einer Party sorgte für den nächsten Gesprächsstoff. Auch hier sind die abgebildeten Personen kaum zu erkennen, doch DeuxMoi behauptete: Devin und Irina seien erneut gemeinsam gesichtet worden. In den Kommentaren machten sich Fans und Follower sofort Gedanken darüber, ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein könnte. Eine offizielle Bestätigung von Irina oder Devin blieb bisher aus.

Für beide wäre eine neue Beziehung nach bewegten Liebesgeschichten kein kleines Thema. Devin war über zwei Jahre lang mit Kendall Jenner (30) zusammen, bevor die beiden Ende 2022 getrennte Wege gingen – zuletzt sorgten die beiden noch 2025 mit einem scheinbar flirtativen Austausch für Schlagzeilen. Irina wiederum war von 2015 bis 2019 mit Schauspieler Bradley Cooper (51) liiert. Aus dieser Beziehung stammt ihre gemeinsame Tochter Lea.

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Collage: Getty Images, Paras Griffin / Getty Images for 2016 Essence Festival Collage: Irina Shayk und Devin Booker

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Getty Images Irina Shayk bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Devin Booker im September 2022