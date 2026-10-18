Perez Hilton feiert Geburtstag seiner Tochter in Behandlung

Perez Hilton (48) hat den neunten Geburtstag seiner jüngsten Tochter Mayte unter außergewöhnlichen Umständen gefeiert. Am 4. Oktober besuchte das Geburtstagskind den Social-Media-Star gemeinsam mit weiteren Angehörigen in der stationären Therapieeinrichtung, in der er sich nach einem Suizidversuch und einer schweren psychischen Krise weiterhin behandeln lässt. Wie eine Mitteilung der Familie auf Perez' offizieller Website verrät, konnte die Familie Maytes wichtigen persönlichen Meilenstein somit trotz der besonderen Umstände zusammen begehen. "Obwohl der Geburtstag in diesem Jahr ganz anders aussah als in den vergangenen Jahren, war es dennoch ein unglaublich besonderer und bedeutungsvoller Tag", heißt es in dem Statement.

Den Genesungsprozess des Autors beschreiben seine Angehörigen als langsam und keineswegs abgeschlossen. Zwar habe er bereits Fortschritte gemacht und könne inzwischen wieder etwas Zeit mit seinen Liebsten verbringen, bis zu einer Stabilisierung seien jedoch noch zahlreiche Schritte nötig. "Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir sind dankbar für die Fortschritte, die er gemacht hat, und für die Zeit, die er mit seiner Familie verbringen konnte", teilten Perez' Angehörige auf seiner Website weiter mit. Die zurückliegenden Monate hätten die Familie vor kaum vorstellbare Herausforderungen gestellt. Entscheidend sei für sie, dass Perez am Leben sei, weiter heilen könne und künftig noch viele Geburtstage und andere Familienereignisse miterleben dürfe. Gemeinsam mit seinem Behandlungsteam arbeitet er derzeit daran, die Auslöser seiner Krise zu verstehen, Warnzeichen frühzeitig zu erkennen und bessere Bewältigungsstrategien zu erlernen.

Die behutsame Wiederannäherung zwischen Perez und seinen drei Kindern Mario, Mia und Mayte hatte bereits im September begonnen. Zunächst hielt die Familie über Videoanrufe Kontakt. Später wurden kurze persönliche Treffen in der stationären Einrichtung möglich, die allerdings beaufsichtigt und begleitet wurden. Auch seine Mutter Teresita Lavandeira durfte ihren Sohn mehrfach persönlich besuchen. Seit Perez' Klinikeinweisung kümmert sie sich um die drei Kinder und übernimmt damit eine wichtige Aufgabe im Familienalltag. Nach Angaben der Angehörigen haben das Wohlergehen und die Sicherheit von Mario, Mia und Mayte höchste Priorität, ebenso wie Perez' Genesung.

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Imago Bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas: Perez Hilton

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Getty Images Perez Hilton mit seinen Kindern Mia, Mario und Mayte bei der Party on the Pier 2022 in Santa Monica

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Getty Images Perez Hilton, Januar 2025