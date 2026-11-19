Perez Hilton (48) ist nach längerer Zeit erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Rund drei Monate lang war der Blogger in medizinischer und psychiatrischer Behandlung. Inzwischen ist er in sein Zuhause in Miami zurückgekehrt. Dort wurde er am Dienstag erstmals seit seiner psychischen Krise Anfang August gesichtet. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Perez zunächst ein Amazon-Paket entgegennimmt und anschließend einen etwa 23-minütigen Spaziergang durch seine Nachbarschaft macht. Dabei zeigte er sich in einem lässigen Outfit: Zu Shorts und Fischerhut trug er eine gelbe Sonnenbrille sowie ein T-Shirt mit Kim Kardashians (46) berühmtem Cover für das Magazin Paper. Ein Insider aus seinem Familienkreis gab dem Portal nun Informationen zu seinem aktuellen Zustand: "Ihm geht es gut. Er sagt, dass er sich gut fühlt und froh ist, wieder draußen zu sein."

Die Behandlungseinrichtung soll Perez bereits Ende vergangener Woche verlassen haben. Das Wochenende verbrachte er laut dem Bericht im Kreis seiner Liebsten. Die Rückkehr in den Alltag fällt ihm allerdings noch nicht ganz leicht. "Er ist ein wenig überfordert damit, wieder draußen zu sein. Nicht schlimm, aber definitiv ein bisschen", erklärte die Quelle gegenüber Daily Mail. Professionelle Unterstützung wird der Social-Media-Star auch nach seiner Entlassung weiterhin erhalten. "Er muss weiter heilen. Er hat Therapie, nimmt Medikamente und fühlt sich ziemlich positiv", berichtete der Insider. Aktuell gestaltet Perez seinen Alltag unter anderem mit Lesen, Filmen und Gebeten. Zudem möchte er sich voll und ganz auf seine Familie konzentrieren und Negativität möglichst aus seinem Leben verbannen.

Nach seiner Rückkehr hat Perez seine drei Kinder Mario, Mia und Mayte wieder täglich um sich. Während seiner monatelangen Behandlung hatte seine Mutter Teresita Lavandeira die Betreuung der Kinder übernommen. Sie erhielt vorübergehend das Sorgerecht für ihre Enkel, um ihnen in der schwierigen Zeit einen geregelten und stabilen Alltag ermöglichen zu können. Der Auslöser für Perez' Krise war ein beunruhigender Livestream am 4. August. Darin hatte sich der Blogger offenbar selbst verletzt. Einsatzkräfte brachten ihn daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Später informierte seine Familie die Öffentlichkeit darüber, dass er anschließend in einer stationären Behandlungseinrichtung untergebracht worden war. Dort verbrachte Perez die vergangenen Monate, bevor er nun nach Miami und zu seinen Kindern zurückkehren konnte.

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Getty Images Perez Hilton, Januar 2025

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Getty Images Perez Hilton bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas, 11. November 2025

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