Beunruhigender Livestream: Perez Hilton in Klinik gebracht

Perez Hilton (48) hat mit einem beunruhigenden TikTok-Livestream aus seiner Unterkunft in Miami-Dade einen Polizeieinsatz ausgelöst. In dem Video war der Blogger blutverschmiert und sichtlich aufgewühlt zu sehen, woraufhin zahlreiche Zuschauer die Behörden alarmierten. Das Miami-Dade County Sheriff's Office bestätigte gegenüber Newsweek, dass mehrere Notrufe eingegangen waren. Polizisten konnten die Adresse des 48-Jährigen ausfindig machen und fuhren zu dem Haus. Dort sprachen sie mit Familienmitgliedern, die sich ebenfalls vor Ort befanden und angaben, dass Perez allein in dem Gebäude sei.

Die Behörden entschieden sich daraufhin, taktisch zurückzuziehen und die Lage weiterhin zu beobachten. Das Sheriff's Office erklärte in einem Statement, dass Polizisten in solchen Fällen auf Deeskalation durch Abstand, Zeit und Kommunikation setzten. Dies solle die Gefahr eines sogenannten Suicide-by-cop-Vorfalls verringern und das Risiko für alle Beteiligten minimieren, hieß es weiter. Später ließ der Pressesprecher des Sheriffs von Miami-Dade verlauten: "Die Person wurde sicher geborgen und von der Feuerwehr von Miami-Dade in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt wird."

Auch Perez' Management meldete sich gegenüber TMZ zu Wort und erklärte: "Wir sind uns der besorgniserregenden Inhalte bewusst, die derzeit über unseren Klienten Perez Hilton kursieren. Bislang ist es uns trotz unserer fortwährenden Bemühungen nicht gelungen, direkten Kontakt zu ihm aufzunehmen." Es betont, keine Spekulationen anstellen zu wollen, bis bestätigte Informationen über den Zustand des Promi-Bloggers vorliegen. Perez, der mit bürgerlichem Namen Mario Armando Lavandeira heißt, wurde in den frühen 2000er Jahren durch seinen Klatsch-Blog über Hollywood-Stars bekannt und baute sich später auch eine Karriere als TV-Persönlichkeit auf. In der Vergangenheit kämpfte er bereits mit gesundheitlichen Problemen.

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Getty Images Perez Hilton bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas, 11. November 2025

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Getty Images Perez Hilton, Januar 2025

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