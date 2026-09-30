Perez Hilton darf seine Kinder wieder unter Aufsicht sehen

Perez Hilton (48) hat seine drei Kinder Mario, Mia und Mayte zum ersten Mal seit seiner psychischen Krise Anfang August wieder in die Arme schließen können. Wie die Familie in einer Mitteilung auf der Website des Bloggers erklärte, fanden die ersten kurzen Begegnungen bereits vor einigen Wochen statt – und zwar unter Aufsicht in der stationären Einrichtung, in der der Social-Media-Star weiterhin an seiner Gesundheit, sowohl körperlich als auch psychisch, arbeitet. Zuvor hatte sich die Familie behutsam über mehrere Videoanrufe wieder angenähert. Inzwischen durfte Perez auch seine Mutter Teresita Lavandeira wiederholt persönlich in der Klinik empfangen.

Die Treffen seien von vielen Gefühlen begleitet gewesen, zugleich aber "unglaublich bedeutsam und heilsam", heißt es in dem Statement. Seine Kinder endlich wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen, habe Perez "enorm viel bedeutet". Trotz des emotionalen Wiedersehens bleibt der Kontakt stark eingeschränkt. Die Angehörigen können nicht täglich mit Perez sprechen, und sämtliche persönlichen Begegnungen sind bislang nur kurz und werden beaufsichtigt. "Auch wenn das für uns und für ihn schwer ist, verstehen wir, dass es im Moment nicht um ständigen Kontakt mit der Familie geht, sondern darum, ihm die Zeit und den Raum zu geben, sich auf seine Behandlung zu konzentrieren und weitere Fortschritte zu machen", erklärt die Familie in der Mitteilung.

Gemeinsam mit seinem Behandlungsteam arbeite der Blogger derzeit daran, die Ursachen seiner Krise zu verstehen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und gesündere Bewältigungsstrategien zu erlernen. Wann er die Einrichtung endgültig verlassen und nach Hause zurückkehren kann, ist weiterhin offen. Perez war am 4. August ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er in einem Livestream offenbar eine schwere psychische Krise durchlebt und sich selbst verletzt hatte. Dort verbrachte er mehrere Wochen in medizinischer Behandlung, bevor er in das stationäre Therapieprogramm wechselte. Seither kümmert sich seine Mutter Teresita in Vollzeit um Mario, Mia und Mayte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Perez Hilton bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas, 11. November 2025

Getty Images Perez Hilton, US-Blogger

Frazer Harrison/Getty Images for Karma International Perez Hilton bei der MAXIM Hot 100 Party in Los Angeles 2016