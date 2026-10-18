Pietro Lombardi und Laura vergnügen sich bei Fame Fighting

Trotz ihrer Trennung haben Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) den Samstagabend gemeinsam verbracht und bewiesen, wie harmonisch das Verhältnis zwischen Ex-Partnern sein kann. Die beiden besuchten das Boxevent Fame Fighting 4 in der ausverkauften Grugahalle in Essen. Laut Bild kamen sie zwar getrennt an, machten es sich später aber Seite an Seite im VIP-Bereich direkt am Ring gemütlich. Laura suchte nach ihrer Ankunft sofort die Nähe des Sängers. "Ich muss erst mal Pietro Hallo sagen", erklärte sie laut dem Blatt – zur Begrüßung fielen sich die beiden herzlich in die Arme. Vor rund 6.000 Zuschauern wirkten der Musiker und die Influencerin anschließend ausgesprochen vertraut: Sie lachten, scherzten und steckten während der Kämpfe immer wieder die Köpfe zusammen. Von Distanz zwischen den beiden Elternteilen war an diesem Abend am Ring also nichts zu spüren.

Für das Event nahm Pietro sogar eine längere Anreise auf sich: Extra für seinen Freund und Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez (33) flog er von Mallorca nach Nordrhein-Westfalen. Vor der Halle gönnte er sich in einem Friseurbus noch schnell ein Styling, versteckte seine frisch gemachten Haare später allerdings unter einer Kappe. Laura wiederum umging den roten Teppich und wurde direkt in den Saal gebracht. In der Grugahalle sorgte der Sänger dann für eine Überraschung: Er kündigte an, im kommenden Jahr selbst bei Fame Fighting in den Ring steigen zu wollen. Am Sonntagmorgen ging es für Pietro bereits zurück nach Mallorca, wo er beim Saisonabschluss im Megapark auftrat. Auch Laura ließ wissen, dass sie an diesem Tag fliegen werde.

Pietro und Laura verstehen sich so gut, dass sie sogar planen, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Doch die Auszeit mit der gesamten Familie hing zuletzt am seidenen Faden. Die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern wollten eigentlich 18 Tage nach Mauritius fliegen, zusammen mit ihren Jungs. Weil auf der Insel wegen heftiger Proteste der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, waren die beiden aber verunsichert. "Da ist gerade ein bisschen Krise auf Mauritius", sagte Pietro im Podcast "Patchwork Boys". Eine Entscheidung wollten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht übers Knie brechen. "Wir beobachten das jetzt auf jeden Fall", stellte der Sänger klar.

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Imago Laura Maria Rypa bei FAME FIGHTING in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen