Red Carpet: Taylor Swift verzaubert im Cinderella-Dior-Kleid

Taylor Swift (36) hat gestern Abend auf dem roten Teppich bei der Academy Museum Gala einen echten Märchenmoment hingelegt. Die Sängerin erschien in einer maßgeschneiderten, eisblauen Ballrobe des Modehauses Dior und erinnerte darin an Cinderella höchstpersönlich. Das trägerlose Prinzessinnenkleid aus der Feder von Designer Jonathan Anderson funkelte mit jeder Bewegung und bestach durch feine Falten, einen zarten Herzausschnitt und ausgestellte Hüftpartien. An der Vorderseite sorgten zudem eine mit Perlen besetzte Schleife sowie Schnürdetails für den entscheidenden Hingucker. Dazu kombinierte Taylor hochkarätigen Schmuck von Chopard: lange Diamantohrringe, einen Diamantring und ein passendes Armband.

Ihr frisch gekürztes Haar trug die Musikerin als locker gelockten Long Bob in einer halb hochgesteckten Frisur, dazu setzte sie auf rosafarbenen Lippenstift. Romantische Prinzessinnensilhouetten sind für Taylor längst kein Neuland mehr. Vergleichbare Roben aus Chiffon oder Tüll trug sie bereits bei den Country Music Awards und der Met Gala. Die erneute Zusammenarbeit mit Jonathan hat für sie allerdings noch eine ganz persönliche Komponente: Laut Vogue entwarf der Designer auch ihr Hochzeitskleid für die Trauung mit Footballprofi Travis Kelce (37) im Juli 2026. Als prominenter Gast allein war Taylor an diesem Abend allerdings nicht vor Ort – später schloss sie den Gala-Abend noch mit einem musikalischen Auftritt ab.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen gleich drei Filmschaffende, die an diesem Abend geehrt wurden: Regisseur und Komponist John Carpenter, der zweifach oscarnominierte Schauspieler Colman Domingo (56) und Oscarpreisträgerin Charlize Theron (51). Die Benefizveranstaltung wird häufig als "Met Gala des Westens" bezeichnet und fand 2026 zum sechsten Mal statt. Die Einnahmen fließen unter anderem in Ausstellungen, Bildungsangebote und öffentliche Filmvorführungen. Zum Gastgeberkomitee zählten Namen wie Teyana Taylor (35), Demi Moore (63), Jessica Alba (45), Kate Hudson (47), John Legend (47) und Chrissy Teigen (40).

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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Getty Images Taylor Swift bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 17. Oktober 2026

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