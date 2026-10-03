Taylor Swifts Locken-Bob lässt Fans auf neue Ära hoffen

Taylor Swift (36) ist offiziell in ihrer Bob-Ära angekommen! Die Sängerin präsentiert jetzt ihre bislang kürzeste Frisur seit Jahren. In einer Instagram-Story teilte ihr offizieller PR-Account Taylor Nation ein Foto, das Official Charts gepostet hatte und auf dem die Sängerin einen schulterlangen Long Bob trägt. Das blonde Haar ist in mehrere Stufen geschnitten, lockig gestylt und wird von ihrem typischen Pony eingerahmt. Zuvor hatten ihre Haare noch deutlich über das Schlüsselbein gereicht. Dazu kombiniert Taylor dezentes Make-up, einen weinroten Pullover, eine beigefarbene Bundfaltenhose und einen schwarzen Ledergürtel. Anlass für den Post war allerdings nicht der Friseurbesuch, sondern ihr Erfolg in den britischen Official Charts: Dort sind mit dem Song "Patient Zero" und dem Projekt "The Life of a Showgirl: The Encore" gleich zwei ihrer Veröffentlichungen gleichzeitig vertreten. Weil die Musikerin ihre Frisurenwechsel immer wieder passend zu neuen musikalischen Kapiteln präsentiert, dürften bei ihren Fans nun wieder die Alarmglocken schrillen – Stichwort: neue Ära.

Ganz neu ist der Kurzhaartrend bei Taylor nicht. Erst im August 2026 hatte sie sich von ihren zuvor etwa hüftlangen blonden Haaren getrennt und zeigte sich bei einem Abendessen in London mit einer Frisur, die nur noch wenige Zentimeter unter die Schultern reichte. Bei den MTV Video Music Awards am 27. September trug sie ihr Haar dann noch glatt und ein Stück länger als auf dem aktuellen Instagram-Foto. Inzwischen sind offenbar weitere Zentimeter gefallen und zusätzliche Stufen dazugekommen. Für Gesprächsstoff sorgt vor allem der zeitliche Zusammenhang: Nur rund einen Monat nach dem Umstyling im August kündigte die Musikerin "The Life of a Showgirl: The Encore" an. Auch bei den VMAs war sie erfolgreich. Taylor nahm zwei weitere Trophäen mit nach Hause und stieg mit insgesamt 33 Auszeichnungen zur meistprämierten Künstlerin in der Geschichte der Preisverleihung auf. Zuvor hatte sie mit Beyoncé (45) bei jeweils 30 Awards gleichauf gelegen.

Ihr erster öffentlicher Auftritt mit der kürzeren Frisur im August hatte gleich doppelten Seltenheitswert. Es war nämlich auch das erste Mal, dass sich Taylor öffentlich zeigte, nachdem sie und Travis Kelce (36) am 3. Juli 2026 geheiratet hatten. Beim Dinner in London setzte sie den frischen Schnitt mit einem lilafarbenen Kleid, auffälligem Schmuck und ihrem großen Ring gekonnt in Szene. Später im selben Monat zeigte sie die Frisur dann bei der Hochzeit von Oli Jacobs und Laura Sisk in Bath in Gloucestershire. Dort hatte sie ihren Pony seitlich gelegt und die übrigen Haare bereits in weiche Locken gelegt – ein Styling, das dem aktuellen Look auf Instagram sehr nahekommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift nimmt bei den MTV VMAs 2026 im Peacock Theater die Artist Director Honors entgegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre