"Red Dress": Selena Gomez erinnert sich an Nick-Beziehung

Selena Gomez (34) hat ihren Fans auf TikTok einen kleinen Rückblick in ihre Teenagerzeit beschert – und dabei augenzwinkernd an ihre frühere Beziehung mit Nick Jonas (34) erinnert. In dem Clip, den die Sängerin auf der Plattform teilte, zeigt sie sich im Look des Rare Impact Fund Benefit: rote Satin-High-Heels und ein schimmerndes, trägerloses Abendkleid in Rot von Prada. Zu hören ist dabei ausgerechnet "Burnin' Up" – der Jonas-Brothers-Hit aus dem Jahr 2008. Während die Kamera langsam von ihren Schuhen nach oben zum Kleid schwenkt, formt Selena mit den Lippen zunächst die Zeile "High Heels" und dann Nicks berühmten Einwurf "Red Dress". Direkt nach der kleinen Anspielung kann sie sich ein Lachen nicht verkneifen. Dazu schrieb sie nur einen knappen Satz: "Ich werde nostalgisch."

Die gemeinsame Geschichte der beiden reicht weit zurück: Selena und Nick lernten sich während ihrer Zeit beim Disney Channel kennen und kamen 2008 zusammen – damals waren beide etwa 15 Jahre alt. Ihre Romanze verlief mit einigen Unterbrechungen und fand 2010 endgültig ein Ende. In derselben Phase standen beide für ihre jeweiligen Disney-Projekte vor der Kamera: Selena verzauberte als Alex Russo in "Die Zauberer vom Waverly Place" das junge Publikum, während Nick unter anderem in "Camp Rock" und der Serie "Jonas" vor der Kamera stand. Und es gibt noch eine weitere Verbindung zu dem Clip: Im Musikvideo zu "Burnin' Up" war ausgerechnet Selena als Nicks Leinwand-Love-Interest zu sehen. Von wem der Song tatsächlich handelt, haben die Jonas Brothers allerdings nie bestätigt.

Dass die Sängerin ohne Groll auf die Jugendliebe zurückblickt, machte sie schon vor Jahren deutlich. "Wir waren Babys! Wir haben uns tatsächlich neulich ausgetauscht, und es macht wirklich Spaß, das tun zu können", erzählte sie 2015 im Gespräch mit Capital FM. Auch ihre früheren Gefühle für Nick Jonas beschrieb die Schauspielerin offen. "Für mich war das so etwas wie Welpenliebe. Es war sehr süß. Er ist liebenswert. Ich empfinde auf jeden Fall noch Zuneigung für ihn", erklärte sie im selben Gespräch. Inzwischen haben beide ihr privates Glück mit anderen Partnern gefunden. Selena heiratete den Musikproduzenten Benny Blanco (38) im September 2025. Nick ist bereits seit Dezember 2018 mit der Schauspielerin Priyanka Chopra (44) verheiratet. Im Januar 2022 wurden die beiden Eltern ihrer Tochter Malti Marie.

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, 14. Oktober 2026

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Imago Nick Jonas und Selena Gomez unterwegs zum Golfplatz in Los Angeles, 21. Februar 2010

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026