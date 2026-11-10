Nick Jonas enthüllt die unsichtbare Last seiner Krankheit

Nick Jonas (34) gewährt einen überraschend ehrlichen Einblick in seinen Alltag mit Typ-1-Diabetes. Seit 21 Jahren lebt der Musiker mit der Erkrankung, die ihn schon als Teenager begleitete. Im Rahmen der Initiative "A Letter to Diabetes" des Medizintechnikunternehmens Dexcom hat er jetzt einen offenen Brief verfasst, wie US Weekly berichtet. Darin wendet er sich direkt an die Krankheit selbst. Er schildert darin, wie viel Aufmerksamkeit selbst ganz normale Situationen von ihm fordern: Alle paar Minuten wirft er einen Blick auf sein Handy, um seinen Glukosewert zu prüfen. Vor jeder Mahlzeit muss er seine Insulinpumpe bedienen. Von diesen Handgriffen bekommen Außenstehende häufig gar nichts mit. Für Nick ist Diabetes daher ein ständiges Zusammenspiel aus Körper, Kopf und Technik. An manchen Tagen fühle er sich mit der Krankheit wie ein Team, an anderen gehe sie scheinbar ihren eigenen Weg. "Ein Teil von mir ist dankbar, dass ich diese Lektion gelernt habe. Ein Teil von mir nimmt es dir übel. Punkt. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, wie sich das Leben ohne dich anfühlen würde", gesteht er offen.

Seine Diagnose bekam Nick im November 2005, damals war er 13 Jahre alt. Vor allem die Unberechenbarkeit der Krankheit habe ihn zu dem Zeitpunkt völlig aus dem Konzept gebracht. Stück für Stück sei seine Vorstellung zerbrochen, das eigene Leben komplett unter Kontrolle haben zu können. Bei allem Groll erkennt der Künstler aber auch eine positive Seite: Weil er offen mit seinem Typ-1-Diabetes umging und andere Betroffene kennenlernte, fand er zum ersten Mal eine Gemeinschaft, in der er sich völlig zugehörig fühlte. Das war für ihn keineswegs selbstverständlich, wie er selbst enthüllt. "Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, das Gefühl zu haben, irgendwo dazuzugehören. In der Schule fühlte ich mich missverstanden. Eigentlich in den meisten Kreisen. Während meiner Kindheit und Jugend war das das vorherrschende Thema", schreibt er in dem offenen Brief. Erst der Austausch mit anderen über das Leben mit der Erkrankung habe daran schließlich etwas geändert. Dennoch stellt der Jonas Brothers-Star klar, dass er niemals als Opfer wahrgenommen werden möchte.

Mit seinen Worten möchte Nick besonders jungen Menschen Mut machen, die gerade erst von ihrer Diagnose erfahren haben. Sie sollen sehen, dass sich Träume trotz des täglichen Umgangs mit der Krankheit definitiv erfüllen lassen. "Ich teile meine Geschichte für den 13-Jährigen, der gerade diagnostiziert wurde und zu Tode verängstigt in einem Krankenhausbett liegt. Ich möchte, dass diese Person aufblicken und jemanden sehen kann, der da draußen seine Träume lebt und all das jeden einzelnen Tag bewältigt", schildert er. Sein eigenes Leben hat sich seit damals sehr stark verändert: Inzwischen ist der Sänger mit Schauspielerin Priyanka Chopra (44) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden Stars ihre Tochter Malti, die 2022 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam und mittlerweile vier Jahre alt ist. Am Ende seines Briefes bedankt sich Nick bei seinem "alten Freund" Diabetes für Lektionen, um die er nie gebeten habe. Zugleich kündigt er an, auch künftig ehrlich über seine Erkrankung zu sprechen. So sollen sich andere Betroffene weniger allein fühlen.

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