RJ Mitte (†) hat wohl unter familiären Konflikten gelitten

Der plötzliche Tod von RJ Mitte (†34) hat Fans weltweit erschüttert. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in der Erfolgsserie Breaking Bad bekannt wurde, verstarb am 12. Oktober 2026 in Texas. Die zuständigen Behörden bestätigten einen Suizid als Todesursache. Nun werden Details zu den letzten Wochen vor seinem Tod bekannt: Mehrere Vertraute berichten gegenüber TMZ, dass RJ stark unter einem Konflikt zwischen seiner Verlobten Kennedy Suarez und seiner Mutter Dyna gelitten haben soll. Demnach habe Kennedy von ihm verlangt, sich zwischen ihr und seiner Mutter zu entscheiden – sie habe Dyna als Belastung für ihre Berziehung empfunden.

Der Seriendarsteller stand seiner Mutter und seiner Schwester Lacianne jedoch sehr nahe und soll nicht bereit gewesen sein, den Kontakt zu Dyna abzubrechen. Zwischen seiner Partnerin und seiner Familie habe er sich zunehmend hin- und hergerissen gefühlt. Dyna selbst bestätigte gegenüber NBC News, dass es tatsächlich Spannungen gegeben habe. "Ich kann sagen, dass etwas davon tatsächlich vor sich ging. Das war ein Teil des Konflikts. Ich werde darüber nicht lügen", erklärt sie. Über die Belastung ihres Sohnes sagt sie weiter: "Wir sind eine sehr enge, innig verbundene Familie, und das lastete schwer auf ihm." Zu den Hintergründen des mutmaßlichen Ultimatums will sie jedoch keine Details nennen.

RJ und Kennedy waren rund zehn Jahre lang befreundet, bevor sie 2020 ein Paar wurden. Ihre Verlobung lag zum Zeitpunkt seines Todes knapp ein Jahr zurück, auch in seinen letzten Lebenswochen sollen die beiden noch zusammen gewesen sein. Dyna betont gegenüber NBC News, sie habe ihrem Sohn immer deutlich gemacht, dass er Kennedy heiraten könne – trotzdem habe er sich ihrer Einschätzung nach innerlich zerrissen gefühlt. In den vergangenen Monaten habe sie RJ zudem wiederholt zu einer Therapie geraten, er habe dies jedoch stets abgelehnt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte und seine Mutter Dyna Mitte in New York, April 2016

Getty Images RJ Mitte bei der Weltpremiere von Apple TV+ "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles