RJ Mitte sprach kurz vor seinem Tod über mentale Gesundheit

Die Serienwelt trauert um RJ Mitte (†34): Der Schauspieler, der in Breaking Bad den Sohn von Walter White verkörperte, ist am 12. Oktober 2026 im Alter von 34 Jahren gestorben. Berichten zufolge beging er Suizid. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte der Schauspieler einen Clip ins Netz gestellt, in dem er ganz offen über psychische Probleme sprach. Er betonte darin, dass die mentale Gesundheit absolut genauso wichtig sei wie die körperliche Fitness. Sein langjähriger Co-Star Aaron Paul (47) postete das Video nach der traurigen Nachricht noch einmal auf seinem Instagram-Profil, um an ihn zu erinnern. In einem begleitenden Beitrag brachte er seine Trauer zum Ausdruck – und sein Bedauern darüber, nichts von den Problemen seines Freundes geahnt zu haben.

In dem Video wendet sich RJ direkt an seine Follower: "Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht es heute in dieser Zeit der Ungewissheit gut. Ich möchte ein wenig mit euch über mentale Gesundheit sprechen. Es ist sehr wichtig, sich um die eigene körperliche Gesundheit zu kümmern, aber genauso wichtig ist es, sich um die eigene mentale Gesundheit zu kümmern." Er sprach darüber, dass viele Menschen auf die Frage nach ihrem Befinden nur mit "Okay", "Mir geht es gut" oder "Alles gut" antworteten – und dabei ihre wahren Gedanken und Gefühle verbergen würden. "Aber ist es das, was du wirklich bist? Geht es dir gut? Ist alles gut? Nicht immer, aber es ist okay, wenn es einem nicht immer gut geht. Es ist nicht okay, dieses Gefühl, diese Emotionen in sich zu tragen. Deshalb hoffe ich, jeden Einzelnen, der dieses Video heute sieht, zu inspirieren", erklärte er in dem von Aaron auf Instagram geteilten Clip. Wer sich einsam, traurig oder orientierungslos fühle, solle sich unbedingt jemandem öffnen und Halt bei der Familie oder bei Freunden suchen. Aaron Paul selbst fand für seinen Post zutiefst bewegende Worte: "RJ, du warst immer eine Inspiration für so viele. Es tut mir so leid, dass du gelitten hast, mein Freund. Ich wünschte, wir hätten es gewusst."

RJ litt an einer Zerebralparese und nutzte seine Reichweite im Rampenlicht immer wieder dazu, sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung starkzumachen. Aaron Paul erinnerte sich in seinen Zeilen daran, dass er ihn schon als kleinen Jungen kennengelernt hatte. Er durfte miterleben, wie aus ihm ein junger Mann wurde, der jedem Hindernis mit purem Selbstbewusstsein, innerer Stärke und unglaublicher Würde entgegentrat. Von 2008 bis 2013 standen die beiden für alle fünf Staffeln von "Breaking Bad" gemeinsam vor der Kamera. Auch nach dem Serienende hielten sie Kontakt. Über ihr letztes Treffen schrieb Aaron auf Instagram: "Als wir uns das letzte Mal sahen, nannte ich dich immer wieder Superman. Du hast mich an ihn erinnert, weil du immer von Freundlichkeit und Stärke geleitet wurdest." Privat war der Schauspieler mit Kennedy Suarez verlobt. Noch an ihrem vergangenen gemeinsamen Valentinstag hatte er seiner Partnerin ein liebevolles Video gewidmet.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025

Getty Images Aaron Paul im Februar 2024