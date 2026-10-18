RJ Mittes Schwester berührt mit Worten während Trauerrede

In Brownsville im US-Bundesstaat Texas haben Angehörige, Freunde und Weggefährten Abschied von RJ Mitte (†34) genommen. Der Schauspieler, der mit der Erfolgsserie Breaking Bad Weltruhm erlangt hatte, ist am 12. Oktober 2026 verstorben. Bei der Trauerfeier trat seine Schwester Lacianne Carriere vor die Gäste und erinnerte unter Tränen an ihren Bruder. Im Mittelpunkt ihrer Rede stand die besondere Rolle, die er seit ihrer Kindheit in ihrem Leben gespielt hatte – denn für sie war er weit mehr als nur der große Bruder.

In einem Video, das auf dem YouTube-Kanal der Stadt Brownsville zu sehen ist, erzählt sie: "RJ Mitte war mein älterer Bruder. Aber ich habe nicht nur einen Bruder verloren, ich habe meinen Vater verloren." Den Hintergrund für diese enge Bindung schildert Lacianne ebenfalls in ihrer Rede. Sie sei noch ein Baby gewesen, als ihre alleinerziehende Mutter einen schweren Unfall erlitt und seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt war. RJ, der selbst mit Zerebralparese lebte, übernahm daraufhin schon in jungen Jahren Verantwortung für seine kleine Schwester und kümmerte sich um sie, wie es sonst ein Vater getan hätte. "Mein Bruder hat sofort die Vaterrolle übernommen. Jeder Teil von mir ist RJ", erklärt sie.

Zum Abschluss ihrer Trauerrede richtet sich Lacianne mit einer wichtigen Botschaft direkt an Menschen, denen es psychisch schlecht geht. Sie appelliert an Betroffene, sich nicht allein zu fühlen, Hilfe anzunehmen und sich jemandem anzuvertrauen. "Wenn ihr Probleme habt, bitte fühlt euch nicht allein. Ihr seid niemals allein. Und versucht es einfach, versucht, die Hilfe anzunehmen, versucht euer Bestes und wendet euch einfach an jemanden", betont sie in ihrer Trauerrede. RJ starb durch Suizid.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025

Getty Images RJ Mitte beim ReelAbilities Film Festival

Imago RJ Mitte spricht auf der San Diego Comic-Con International 2013 im Convention Center in San Diego