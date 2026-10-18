Seitensprung: So krass endete Sarah und Pietros Ehe damals

Im Herbst 2016 ging eine der absolut größten Promi-Ehen des Landes in Rekordzeit in die Brüche: Am 12. Oktober machten plötzlich pikante Fotos die Runde, auf denen Sarah Engels (34) vertraut im Bett mit ihrem Ex zu sehen war. Pietro Lombardi (34) glaubte laut t-online anfangs fest an einen Fake – doch als sich herausstellte, dass die Schnappschüsse echt waren, beendete der Sänger die Beziehung sofort und endgültig. Für die riesige Fangemeinde brach damals eine Welt zusammen, da die beiden ihre Lovestory jahrelang komplett im Rampenlicht zelebriert hatten. Kennengelernt hatten sich die beiden 2011 bei Deutschland sucht den Superstar, wo zwischen ihnen die Funken flogen. Es folgten die Hochzeit und die Geburt des gemeinsamen Sohnes Alessio. Der Seitensprung beendete damit eine Romanze, die die Zuschauer jahrelang begleitet hatten.

Zwei Monate nach dem Skandal machte Pietro in einem RTL-TV-Special deutlich, dass es für ihn kein Zurück mehr gab. "Für mich gibt's keinen Grund zu kämpfen, keine Hoffnungen zu kämpfen. Für mich ist es aus. Weil ich glaube – vielleicht ist es nur ein dummes Sprichwort – aber ich glaube, wer einmal betrügt, betrügt immer", erklärte er. Sarah stellte im Gespräch mit dem Sender jedoch klar, dass sie diese Trennung eigentlich niemals gewollt hatte: "Ich weiß, dass es vielleicht dafür nie eine Entschuldigung gibt, und es war auch nie mein Plan, irgendwie unsere Familie zu zerstören. Weil ich immer gehofft und gewünscht habe, dass wir irgendwann noch mal so zueinander finden, wie es früher war." Als Grund für ihr Verhalten gab die Sängerin damals an, dass sie sich in der Ehe extrem einsam gefühlt habe. "In der Zeit, wo er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich ihm egal bin, da hab ich einfach jemanden gebraucht, der mir zuhört und jemanden, der für mich da ist", sagte sie.

Den Moment, in dem er von den Fotos erfuhr, verglich Pietro gegenüber RTL mit dem Schock nach einem Unfall. Wie sicher er sich seiner Ehe zuvor gewesen war, machte er mit deutlichen Worten klar: "Für mich gab es nur eine Frau, und das war Sarah. Für mich war's ewige Liebe. Und ich dachte, das geht nie zu Ende." Nach dem Beziehungs-Aus folgte erst einmal eine heftige öffentliche Schlammschlacht, bei der sogar Vorwürfe von Gewalt im Raum standen. Mit der Zeit legte sich der heftige Zoff zwischen den beiden jedoch wieder – vor allem wegen ihres gemeinsamen Sohnes, um den sie sich heute noch immer wieder streiten. 2019 widersprach der Musiker in einem RTL-Interview der Darstellung, Sarah sei alleinerziehend, und hob die gemeinsame Verantwortung hervor: "Wir haben die Aufgaben gut verteilt […] und wir machen das eigentlich zusammen als Team."

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Imago Pietro Lombardi und Sarah Engels beim In Touch Award 2016 in Düsseldorf

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Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels im April 2016

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen