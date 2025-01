Sarah Engels und Pietro sollen sich um ihren Sohn streiten

Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (32) haben den gemeinsamen Sohn Alessio (9). Und wegen ihres Kindes soll es zwischen den beiden Sängern in letzter Zeit wieder öfter Streit gegeben haben, allen voran, wenn es um den Umgang mit ihrem Sohn geht. Zumindest will Bild⁣ das so erfahren haben. So soll die Lage momentan ziemlich angespannt sein. Angeblich sollen vor Gericht genaue Umgangszeiten festgelegt worden sein. Dabei sei entschieden worden, dass Pietro sein ältestes Kind alle 14 Tage in geraden Kalenderwochen an Wochenenden sehen darf – in den ungeraden Wochen dann von Mittwoch bis zum Schulbeginn am Donnerstag.

Es ist nicht mit Sicherheit bestätigt, dass diese Regeln gelten – auch äußerten sich weder Pietro noch Sarah dazu. Vor wenigen Tagen feierte der zweitälteste Sohn des Musikers, Leano Romeo (2), den er mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) bekam, seinen zweiten Geburtstag. Bei der Feier soll jedoch einer gefehlt haben: Alessio. Zumindest war er nicht in dem Post zu sehen, den Pietro und Laura von dem Tag teilten. Ob also Sarah nicht wollte, dass Alessio kommt oder warum er sonst dem Geburtstag seines Halbbruders fernblieb, ist momentan nicht bekannt.

In der Vergangenheit gab es zwischen Pietro und Sarah immer wieder Auseinandersetzungen wegen ihres Sohnes. Im vergangenen Sommer wetterte der Ex-DSDS-Juror beispielsweise ziemlich heftig gegen seine Ex-Frau. "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst", wetterte Pietro damals in seiner Instagram-Story gegen Sarah.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne im Dezember 2024

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, November 2024

