Sohn mit Angelman-Syndrom: Colin Farrell plagt Zukunftsangst

Colin Farrell (50) macht sich große Sorgen um die Zukunft seines ältesten Sohnes. Der 23-jährige James leidet am seltenen Angelman-Syndrom – eine neurogenetische Erkrankung, die die Mobilität, Sprache und die kognitiven Fähigkeiten einschränkt. Gegenüber People spricht der Hollywoodstar nun offen darüber, was ihn am meisten umtreibt: der Gedanke, seinen Sohn irgendwann nicht mehr begleiten und beschützen zu können. "Es ist ein erschreckender Gedanke, dass ich die letzten, nun ja, 40 oder 50 Jahre seines Lebens verpassen werde, einfach weil ich nicht da sein werde, um ihn zu führen und zu beschützen", erklärt der Schauspieler.

Dass sein Sprössling inzwischen die Volljährigkeit erreicht hat, habe Colin dazu gebracht, intensiv über die nächsten Lebensabschnitte nachzudenken. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe James hart für Entwicklungsschritte gearbeitet, die anderen leichtfallen. Heute sei er jedoch ein ausgeglichener und glücklicher junger Mann. Umso mehr treibt Colin die Frage um, was passiert, wenn er und James' Mutter eines Tages nicht mehr da sind. Er fürchtet, dass sein Sohn mit 30 oder 40 Jahren einsam in einer Einrichtung oder betreuten Wohnform leben könnte – ohne eine vertraute Person, die ihn besucht, zum Essen ausführt oder einfach Zeit mit ihm verbringt.

Genau aus dieser Angst heraus hat er ein neues Projekt ins Leben gerufen: die Colin Farrell Foundation. Die Stiftung soll Menschen mit Entwicklungsstörungen und deren Familien unterstützen – durch Interessenvertretung, Bildung und konkrete Programme. Das langfristige Ziel: Betroffenen mehr Selbstständigkeit ermöglichen. Passende Angebote gibt es aus der Sicht des Hollywoodstars bislang kaum. Deshalb soll die Stiftung neue Möglichkeiten schaffen, unter anderem ist ein Sommercamp für betroffene Familien geplant – ein bleibendes Projekt zu Ehren seines Sohnes.

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Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

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Getty Images Colin Farrell, Golden Globe Gewinner "Bester männlicher Hauptdarsteller", 2025

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