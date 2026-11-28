Colin Farrell (50) hat in seinem Leben schon so manchen Abgrund gesehen, und einige davon hätten ihn beinahe das Leben gekostet. In der HBO-Dokumentation "The Slightest Touch" spricht der Schauspieler jetzt offen über seine jahrelange Alkohol- und Drogensucht. Nach eigenen Angaben begann er bereits mit 13 Jahren, Alkohol zu missbrauchen. Später kamen zahlreiche weitere Rauschmittel hinzu. "Es waren Jahre, in denen ich jede Droge missbrauchte, die man sich vorstellen kann", gesteht der Schauspieler in der Doku. Mehr als einmal sei er überzeugt gewesen, sterben zu müssen. Den entscheidenden Anstoß, sein Leben zu ändern, gab ihm schließlich sein Sohn James Padraig Farrell. James kam mit dem seltenen Angelman-Syndrom zur Welt und ist dauerhaft auf Unterstützung angewiesen. Als sein Sohn zweieinhalb Jahre alt war, verabschiedete sich Colin endgültig von den Drogen. "Ich wurde clean, als James zweieinhalb Jahre alt war. Also machte ich James zu meiner treibenden Kraft", erklärt der Filmstar bei HBO.

Wie ernst seine Lage damals tatsächlich war, zeigt Colins Erinnerung an das Jahr 2005. Zu diesem Zeitpunkt begab er sich in eine Entzugsklinik – an seine Ankunft dort hat er jedoch kaum noch Erinnerungen. "Ich stieg in ein Flugzeug. Drei Tage später wachte ich in der Entzugsklinik auf", berichtet er in der Doku. Heute sei der Schauspieler dankbar, diese zerstörerische Zeit überlebt zu haben. Seinem Sohn schreibt er bereits seit Jahren eine zentrale Rolle bei seiner Abstinenz zu. Bei einer Wohltätigkeitsgala im Jahr 2017 fand er dafür besonders bewegende Worte: "Er hat mir buchstäblich das Leben gerettet. Ich war auf einem zerstörerischen Weg, und als ich die notwendigen Veränderungen nicht für mich selbst schaffen konnte, schaffte ich sie für James. Er gab mir einen Grund, ein besserer Mann und Vater zu sein." Außerdem schwärmte er damals, sein Sohn bringe mit seiner Ehrlichkeit, seinem Kampfgeist, seiner Ausdauer und seiner Persönlichkeit das Beste in anderen Menschen hervor.

James ist Colins älterer Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Kim Bordenave. Der inzwischen 23-Jährige ist aufgrund des Angelman-Syndroms nonverbal und kann seinen Alltag nicht ohne Unterstützung bewältigen. Neben James hat Colin noch einen zweiten Sohn: Der 17-jährige Henry stammt aus seiner ehemaligen Beziehung mit Alicja Bachleda-Curuś. Wie sehr die Sucht in den Jahren vor dem Entzug auch das Berufsleben des Iren beeinflusste, wurde im Jahr 2001 bei den Dreharbeiten zu "Minority Report" deutlich. Colin hatte die Nacht hindurch seinen Geburtstag gefeiert, musste jedoch schon am frühen Morgen wieder vor der Kamera stehen. Arbeiten konnte er in diesem Zustand allerdings nicht. Damit sorgte er für Ärger bei seinem Kollegen Tom Cruise (64), mit dem er in dem Science-Fiction-Film gemeinsam vor der Kamera stand. Der Vorfall zeigt, wie weit die Sucht damals in Colins Leben hineinreichte.

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Getty Images Colin Farrell bei der Vorführung von "The Slightest Touch" während des BFI London Film Festivals

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Getty Images Porträtaufnahme beim Dubai International Film Festival 2010

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