Colin Farrell zeigt rührenden Moment mit Sohn James

Seltene, innige Aufnahmen zeigen Colin Farrell (50) gemeinsam mit seinem Sohn James Farrell. In dem am 28. Oktober veröffentlichten Trailer zur HBO-Dokumentation "The Slightest Touch" sitzt der Schauspieler zunächst für ein Interview vor der Kamera. Dann kommt James zu ihm und wird von seinem Vater mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Anschließend hält er ihn liebevoll im Arm. Die beiden wirken dabei sichtlich vertraut, sie lächeln und lachen gemeinsam. Für Fans sind solche Aufnahmen eine Seltenheit, denn der Ire hält sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. James lebt seit seiner Kindheit mit dem seltenen Angelman-Syndrom. Der rührende Vater-Sohn-Moment nimmt in dem Vorgeschmack zwar nur wenig Raum ein, gewährt aber einen seltenen Einblick in ihre enge Beziehung. Sein kurzer Auftritt ist Teil der Dokumentation, die am 25. November bei HBO erscheinen wird.

Im Mittelpunkt von "The Slightest Touch" steht allerdings nicht Colins Familie, sondern seine langjährige Freundin Emma Fogarty. Sie lebt seit ihrer Kindheit mit Epidermolysis bullosa, einer seltenen genetischen Erkrankung, die die Haut extrem empfindlich macht und zu Blasenbildung führt. Nach Emmas Geburt wurde ihren Eltern gesagt, dass ihre Tochter wahrscheinlich nicht einmal eine Woche überleben werde. Zu ihrem 40. Geburtstag nahm sie sich schließlich gemeinsam mit Colin den Dublin-Marathon vor. Im Trailer erzählen die beiden Freunde ihre gemeinsame Geschichte, außerdem wird Colin bei der Vorbereitung auf den Lauf begleitet. Auf den letzten vier Kilometern schob Colin Emma in ihrem Rollstuhl bis über die Ziellinie. Jeder dieser Kilometer steht dabei für eines der vier Jahrzehnte, in denen sie bereits mit ihrer Erkrankung lebt. Neben Colins Schilderungen über seine Bewunderung für Emma findet auch die kurze Szene mit James ihren Platz in dem Film.

Bei James wurde das Angelman-Syndrom im Kleinkindalter diagnostiziert. Die Erkrankung kann Entwicklungsverzögerungen, Einschränkungen beim Sprechen, Bewegungs- und Gleichgewichtsprobleme, geistige Behinderungen sowie Krampfanfälle verursachen. Colin hat James mit seiner Exfreundin Kim Bordenave. Außerdem ist er Vater des 17-jährigen Henry Farrell, der aus seiner früheren Beziehung mit Alicja Bachleda-Curuś stammt. Im Jahr 2024 sprach der Schauspieler gegenüber People über seinen nonverbalen Sohn, der von einer Betreuungskraft unterstützt wird, die bei ihm lebt. "Ich möchte, dass die Welt freundlich zu James ist. Ich möchte, dass die Welt ihm mit Freundlichkeit und Respekt begegnet", erklärte der Filmstar. Aus Sorge um die Unterstützung erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung gründete er die Colin Farrell Foundation. Sie soll Betroffene durch Interessenvertretung, Bildungsarbeit und innovative Programme unterstützen. Über James' Anstrengungen und Fortschritte sagte Colin dem Magazin: "Ich bin jeden Tag stolz auf ihn, weil ich einfach finde, dass er etwas Magisches an sich hat."

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Getty Images Colin Farrell bei der Vorführung von "The Slightest Touch" während des BFI London Film Festivals

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Getty Images Colin Ferrell, Schauspieler

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