Colin Farrell (50) hatte zunächst extrem große Zweifel, ob er seine Freundschaft mit Emma Fogarty öffentlich zeigen sollte. In der neuen HBO-Dokumentation "The Slightest Touch", die am 25. November erscheint, blicken der Schauspieler und die Irin auf ihre 15 Jahre lange besondere Verbindung zurück. Im Mittelpunkt steht dabei ihr Auftritt beim Dublin-Marathon 2024. Emma lebt mit der seltenen Erbkrankheit Epidermolysis bullosa, kurz EB. Colin schob sie auf den finalen vier Kilometern der 42 Kilometer langen Strecke im Rollstuhl bis ins Ziel. Vor der Kamera gibt der Hollywoodstar zu, dass er Sorge hatte, wie das Projekt wohl beim Publikum ankommen könnte. Die Doku könne "wie ein Lobhudelstück wirken. Oder als würde ich zeigen wollen, dass ich ein netter Kerl bin", erklärt er in dem Film. Diesen Gedanken habe er aber letztlich ablegen müssen, wie er zugibt: "Wir sind Freunde, ungeachtet dessen, dass Emma EB hat, und ungeachtet jeglicher Berühmtheit, die ich habe. Wir sind Freunde."

Die Distanz, die Colin zusammen mit Emma zurücklegte, war dabei keineswegs rein zufällig gewählt. Jeder der vier Kilometer stand symbolisch für ein Jahrzehnt, das sie bereits mit ihrer Krankheit erlebt hat. EB sorgt dafür, dass die Haut sehr empfindlich ist und schnell Blasen bildet. In der Dokumentation macht Emma deutlich, wie ungewöhnlich ihre Freundschaft auf Außenstehende wirken mag: "Ich bin dieses Mädchen aus einer Kleinstadt, das eine schreckliche Behinderung hat, und er ist dieser riesige Superstar in Hollywood. Zwei völlig unterschiedliche Leben, die man in einer Million Jahren niemals zusammenbringen würde. Aber irgendwie haben wir diese wunderbare Freundschaft gefunden." Ihren Anfang nahm die Verbindung einst bei einem Charitydinner. Schon damals habe der gemeinsame Humor die zwei augenblicklich zusammengeschweißt. "Wir haben von der ersten Minute an gelacht und uns gegenseitig aufgezogen. Ich habe ihn veräppelt und er mich", erinnerte sich Emma gegenüber The Irish Times.

Neben der besonderen Freundschaft gewährt die Doku auch einen eher seltenen Einblick in Colins Familienleben. Sein 23-jähriger Sohn James, der seit seiner Kindheit mit dem Angelman-Syndrom lebt, platzte nämlich völlig ungeplant in ein Interview hinein. Sein Vater schloss ihn daraufhin innig in seine Arme. Wer den Trailer gesehen hat, der am 28. Oktober veröffentlicht wurde, kennt diesen Moment bereits. Dass die Szene es in den fertigen Film geschafft hat, war eine ganz bewusste Entscheidung des berühmten Schauspielers. Colin erkannte Parallelen zwischen den sichtbaren Herausforderungen seines Sohnes und dem Alltag von Emma. Darum ließ er den spontanen Augenblick in der Dokumentation. Neben James ist der Ire auch Vater des 17-jährigen Henry. Beide Kinder beschreibt er als Menschen, die sein Herz geöffnet hätten. Normalerweise hält Colin sein Privat- und Familienleben jedoch überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Colin Farrell, Schauspieler

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Getty Images Emma Fogarty und Colin Farrell bei der Vorführung von "The Slightest Touch" beim BFI London Film Festival, Oktober 2026

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