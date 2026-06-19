Colin Farrell verrät verstörende Details zu "The Batman 2"

Colin Farrell (50) heizt nun die Vorfreude auf "The Batman 2" kräftig an: Der Schauspieler, der im ersten Teil als Superschurke "Penguin" für Aufsehen sorgte, hat im Interview mit ScreenRant jetzt neue Details zum Drehbuch verraten. Colin durfte das Skript von Regisseur Matt Reeves (60) bereits komplett lesen und zeigt sich begeistert. "Er hat nicht nur vom Ton her ein wirklich düsteres und stellenweise beängstigendes Werk geschaffen, das nicht nur psychologisch tiefgründig und nuanciert, sondern auch unglaublich gefühlvoll ist", erklärt Colin und fügt hinzu: "Es ist voller Gefühl. Ich finde, er hat ein zeitgenössisches Genre-Meisterwerk geschaffen."

Für Fans des Pinguins gibt es allerdings auch einen kleinen Dämpfer: Die Figur wird im neuen Film nur kurz zu sehen sein. Colin selbst nimmt es jedoch mit Humor: "Ich bin nur in zwei Szenen zu sehen, was super ist, denn so kann ich den Rest des Films richtig genießen." Deutlich mehr Leinwandzeit dürften hingegen die neu zum Cast gestoßenen Stars erhalten. Laut Kino.de verstärken Sebastian Stan (43), Scarlett Johansson (41), Charles Dance, Brian Tyree Henry (44) und Sebastian Koch (64) das Ensemble rund um Hauptdarsteller Robert Pattinson (40). Gerüchten zufolge soll Sebastian Stan den späteren Batman-Gegner Harvey Dent spielen, während Scarlett dessen Ehefrau Gilda Dent und Charles dessen Vater Christopher Dent verkörpern könnten. Zudem wird über eine Rückkehr von Barry Keoghan (33) als Joker spekuliert. Offiziell bestätigt wurden diese Rollen bislang jedoch nicht.

Die Vorfreude auf die Fortsetzung von "The Batman" könnte kaum größer sein: Bereits der erste Teil erwies sich als riesiger Erfolg und spielte weltweit rund 772 Millionen US-Dollar ein. Zudem wurde Robert Pattinsons düstere Interpretation des Kult-Superhelden sowohl von Fans als auch von Kritikern gefeiert. Erst kürzlich wurde der offizielle Drehstart der Fortsetzung auf Instagram bestätigt. Bis das neue Abenteuer aus Gotham City auf der großen Leinwand zu sehen ist, müssen sich Fans allerdings noch gedulden: "The Batman 2" soll erst im Oktober 2027 in die Kinos kommen.

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Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

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Instagram / mattreevesla Das Drehbuch für "Batman II"

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"