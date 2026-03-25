Juju räumt auf: Kein SXTN-Comeback mit Nura in Sicht

Klare Ansage von Juju (33): Die Rapperin hat sich in einer Instagram-Story-Fragerunde unmissverständlich geäußert und damit dem monatelangen Spekulationskarussell rund um ein mögliches SXTN-Comeback endgültig ein Ende gesetzt. Als ein Fan wissen wollte, ob sie noch Kontakt zu ihrer ehemaligen Duo-Partnerin Nura (37) pflege, antwortete Juju mit überraschend persönlichen Worten – und ließ dabei keinen Interpretationsspielraum. In ihrem Statement heißt es: "Seit ich mich vor sieben Jahren von Nura als guter Freundin und somit automatisch auch von SXTN getrennt habe, gibt es keinen persönlichen Kontakt mehr von meiner Seite und den möchte ich auch in Zukunft nicht." Das Duo-Aus war demnach eine Folge der persönlichen Entfremdung, nicht die Ursache.

Dabei hatte es in den vergangenen Monaten so ausgesehen, als könnten sich die beiden Berlinerinnen tatsächlich wieder annähern. Mitte 2025 forderte Juju öffentlich mehr Anerkennung für die Pionierarbeit, die SXTN für feministischen Rap im deutschsprachigen Raum geleistet hatte – und Nura teilte diesen Post auf ihrem eigenen Profil. Es war die erste öffentliche Reaktion zwischen den beiden seit Jahren und reichte aus, um die Fangemeinde in helle Aufregung zu versetzen. Doch was wie der erste Schritt einer Versöhnung wirkte, entpuppte sich im Rückblick als geteilte Meinung zu einem gemeinsamen Thema – mehr nicht. Schon im August 2025 hatte Nura in einem TikTok-Statement unmissverständlich reagiert und erklärt, dass sie SXTN vergangenheitlich betrachte – mit den Worten, sie würde "nur über meine Leiche wieder in diese Band" gehen. Damals kritisierte sie zudem die anhaltenden Comeback-Fragen der Community und verglich sie mit einem Ex-Partner, der partout nicht loslassen will.

So eindeutig Juju in ihrer Absage ist, so differenziert fällt ihr Blick auf die gemeinsame Vergangenheit aus. Trotz der vollständigen Kontaktlosigkeit trägt sie offenbar keinen Groll mit sich. Sie betont, dass sie Nura "nur das Beste" wünsche und dankbar für alles sei, was die beiden zusammen erlebt und aufgebaut haben. SXTN war einmal eines der prägendsten Duos des deutschen Rap: Die beiden haben weibliche Perspektiven in einer bis dahin von Männern dominierten Szene sichtbar gemacht. Dass sie heute, sieben Jahre nach der Trennung, so klar und dennoch respektvoll über dieses Kapitel spricht, zeigt: Hier hat jemand seinen Frieden gemacht – ohne Bitterkeit, aber auch ohne Rückkehrgedanken.

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ActionPress Juju bei den MTV European Music Awards 2019

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SXTN bei einem Auftritt im Hyde Park in Osnabrück, Oktober 2017

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Getty Images Nura und Juju als Rap-Duo SXTN, Dezember 2017