Sind sie schreibfaul? Juju schießt gegen Rap-Kolleginnen

Nach längerer Zeit hat sich Juju (33) wieder ausführlich zu ihrer Arbeit und ihrer Sicht auf die deutsche Rapszene geäußert. Im Podcast "Gib ma Feuer!" des Battlerappers SSYNIC sprach sie unter anderem darüber, wer hinter den Texten deutscher Rapperinnen steht und wem dafür Anerkennung gebührt. Zwar schätze sie Künstlerinnen wie Shirin David (31), Loredana (31) und badmómzjay (24), doch beim Thema eigene Songtexte sieht sie einen entscheidenden Unterschied: "Es gibt ja nicht so viele Rapperinnen, die selber schreiben", erklärte sie. Gerade Shirins Texte halte sie für besonders stark. Bei der Anerkennung für die Lyrics müssten ihrer Ansicht nach allerdings auch Laas und die weiteren beteiligten Songwriter berücksichtigt werden. Bei ihren eigenen Songs lege Juju dagegen großen Wert darauf, selbst für die Lyrics verantwortlich zu sein: "Keiner hat jemals meine Texte mitgeschrieben. Und darauf bin ich übertrieben stolz", betonte sie im Podcast.

Ghostwriting an sich lehnt Juju nicht ab. Entscheidend sei für sie vielmehr, dass klar erkennbar bleibe, wer tatsächlich an den Texten beteiligt ist und wem dafür Anerkennung gebührt. Das Schreiben eigener Lyrics gehört für sie zum Kern ihrer Arbeit als Rapperin. Von der Qualität ihrer Texte ist sie überzeugt, schließlich beschäftigt sie sich seit Jahren intensiv mit Rap. Auch bei ihrem Comeback-Album "44 ME" legte sie nach eigener Aussage Wert darauf, ihre Texte selbst zu schreiben. Rückmeldungen von außen hätten sie in der Vergangenheit eher verunsichert und dazu gebracht, ihre eigene Arbeit infrage zu stellen. Bei internationalen Rapperinnen hört Juju unter anderem Nicki Minaj (43), die sie auch wegen ihrer selbst geschriebenen Texte als beste Rapperin überhaupt bezeichnet. Außerdem zählen Megan Thee Stallion (31) und Doja Cat (30) zu ihren Favoritinnen. Ein Album auf Englisch sei für sie trotzdem kein Thema.

Jujus Wunsch, musikalisch unabhängig zu arbeiten, passt zu ihrem bisherigen Weg. Bekannt wurde sie gemeinsam mit Nura (37) als Teil des Rap-Duos SXTN, das den Deutschrap mitprägte, bevor sich die beiden 2018 trennten. Juju hatte später erklärt, selbst den Schlussstrich gezogen zu haben. Die damalige Zusammenarbeit habe sie körperlich und mental stark beansprucht, weshalb die Trennung für sie auch ein Schritt zum eigenen Schutz gewesen sei. Heute unterscheide sie jedoch zwischen den belastenden Erfahrungen von damals und ihrer persönlichen Haltung gegenüber Nura. Zuletzt sprach die Rapperin auch über Themen, die sie lange nicht öffentlich angesprochen hatte. In einem Interview im Sommer berichtete sie von ihren ADHS- und Autismusdiagnosen.

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Getty Images Juju, Musikerin