Beatrice Egli verrät, warum die Schweiz ihr viel Kraft gibt

Beatrice Egli (38) ist derzeit in vielen Projekten gefragt – doch für ein Interview zieht es die Schlagersängerin an einen ganz besonderen Ort zurück: an den Hüttnersee in Richterswil. Vom Parkplatz aus blickt sie auf die Badi und die malerische Landschaft, und sofort kommen Kindheitserinnerungen hoch. Auf einem nahegelegenen Bauernhof habe sie früher bei Caterings ausgeholfen, weil ein Mitarbeiter der familieneigenen Metzgerei dort wohnte. "Das waren immer schöne Feste", erzählt die in Pfäffikon aufgewachsene Sängerin gegenüber der GlücksPost. Seit sie beruflich so viel unterwegs ist, schätzt sie solche ruhigen Momente in der Natur umso mehr. "Die Natur bedeutet mir sehr viel. Sie ist mein Rückzugsort und Kontrastprogramm zu meinem Alltag, in dem ich viel unterwegs bin." Mittlerweile sei sie eine "kleine Heimat-Touristin" geworden und entdecke die schönsten Orte der Schweiz – oft gemeinsam mit ihrer Mutter Ida, die sie regelmäßig auf Wanderungen mitnimmt, so berichtet Blick.

Auf der beruflichen Seite hat Beatrice gerade alle Hände voll zu tun: Am 10. Oktober will sie als erste Schweizer Musikerin das Hallenstadion in Zürich füllen – ein Kindheitstraum, wie sie betont. Gerade arbeitet sie an einer aufwendigen Bühnenshow, bei der auch bekannte Gesichter aus der Musikszene als Gäste auftreten werden. Parallel dazu steht eine Schauspielrolle an: In der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" schlüpfte sie in die Rolle der Céline Huber. "Es hat mir so viel Freude gemacht, in die Rolle von Céline Huber zu schlüpfen. Das Resultat habe ich selbst noch nicht gesehen und kann die Folgen, die in wenigen Wochen ausgestrahlt werden, kaum erwarten", so die Sängerin. Für all diese neuen Projekte beendete sie nach acht Ausgaben ihre "Beatrice Egli Show" – eine Entscheidung, die ihr nach eigener Aussage sehr schwer gefallen ist.

Für Gesprächsstoff bei ihren Fans sorgt immer wieder ihr Verhältnis zu Florian Silbereisen (44). Spekulationen über eine mögliche Romanze zwischen den beiden Schlagerstars halten sich seit Jahren hartnäckig – zuletzt sangen sie vertraut auf einer Schaukel beim Schlagerboom Open Air ein gemeinsames Duett. Auf die Frage nach einer Beziehung antwortet Beatrice knapp: "Alles, was man darüber sagen könnte, lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: Das wissen nur wir." Über ihr Liebesleben hält sie sich seit einigen Jahren bewusst bedeckt. Stattdessen spricht sie lieber über ihre persönliche Definition von Liebe, die sich im Laufe der Jahre gewandelt hat. "Mit jedem Jahr und all den Erfahrungen und Begegnungen, die ich machen darf, wird mir bewusster, wie wichtig die Liebe ist – die Liebe zu sich selbst, die Liebe zur Erde, zur Natur, die Liebe zu deinen Mitmenschen", erklärt sie. Auch musikalisch feiert sie ihre Heimatverbundenheit: Mit ihrem aktuellen Hit "Zyt zum Heicho" singt sie auf Schweizerdeutsch von der tiefen Bindung an ihre Wurzeln.

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Getty Images Beatrice Egli beim EM-Auftakt, Juli 2025

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Imago Florian Silbereisen und Beatrice Egli

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025