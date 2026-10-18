Wenige Wochen nach Geburt: Barbara Palvin läuft Modenschau

Nur kurze Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes steht Barbara Palvin (33) wieder auf dem Laufsteg. Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, wird das Model bei der Victoria's Secret-Fashionshow in Los Angeles zu sehen sein. Das berichtet Just Jared. Die Modenschau startet um 16:30 Uhr Ortszeit und wird live auf YouTube sowie über die Social-Media-Kanäle von Victoria's Secret übertragen. Damit ist der große Auftritt für Fans weltweit zu verfolgen. Dass sie schon wieder voll im Modus ist, bewies das Model bereits am vergangenen Donnerstag. Bei Erledigungen in Los Angeles zeigte sich Barbara in einem Look, der auch auf dem Laufsteg funktioniert hätte: Zu einer weißen Blusenkleid-Kombination kombinierte sie Strümpfe, Kniestrümpfe und schwarze Lederstiefel mit Absatz. In den Händen hielt sie dabei gleich mehrere eisgekühlte Getränke zum Mitnehmen.

Besonders ein Mensch verfolgt Barbaras Rückkehr mit sichtlichem Stolz: ihr Ehemann Dylan Sprouse (34). Der Schauspieler widmete seiner Frau in seiner Instagram-Story anerkennende Worte und teilte dazu ein Foto, das sie im Alltag zeigt. Auf dem Foto trägt Barbara ihre kleine Tochter Sylvie in einer Babytrage vor der Brust, während sie gleichzeitig den gemeinsamen Hund ausführt. "Ich bin stolz auf meine Frau, die nach der Geburt direkt bei der VS-Fashionshow mitmacht. Aus einem anderen Holz geschnitzt", schrieb Dylan dazu. Auch von der Energie seiner Partnerin zeigte er sich beeindruckt und ergänzte: "Ich weiß nicht, woher du die Energie nimmst, aber verdammt!" Wie Barbara Palvin die Vorbereitungen für die große Modenschau mit ihrem Baby und ihrem Hund unter einen Hut bringt, scheint selbst ihren Ehemann zu überraschen.

Erst vor drei Wochen hatten Barbara und Dylan die Baby-News bekannt gegeben: Am 28. September verkündete das Paar auf Instagram, dass ihre Tochter Sylvie geboren wurde. Auf dem Foto sah man die drei nur von hinten, während Dylan Baseball schaute. Sogar das Outfit war abgestimmt: Barbara, Dylan und die Kleine trugen Trikots der Los Angeles Dodgers. Mehr Einblicke oder Details zur Geburt gab es nicht. Mit der Bildunterschrift deuteten die beiden aber an, wann Sylvie geboren sein könnte: "Dieses Jahr haben wir den Labor Day wörtlich genommen." Der Feiertag fiel 2026 auf den 7. September, bestätigt hatten sie das Datum jedoch nicht.

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Getty Images Barbara Palvin auf dem Laufsteg der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

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Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

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Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin und Dylan Sprouse mit ihrem Neugeborenen, September 2026