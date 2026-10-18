Zwei Frauen: Gedeon packt bei Promi-BB über Polyamorie aus

Gedeon Burkhard (57) nutzt seine Zeit bei Promi Big Brother, um ein sehr persönliches Kapitel aus seinem Leben zu teilen. Im Gespräch mit Mitbewohnerin Nina Bridney (23) spricht der Schauspieler offen über seine polyamouröse Beziehung: Er ist mit zwei Frauen gleichzeitig liiert. Wie es dazu kam, erzählt er in der Sendung ganz unverblümt. Auf Ninas Frage, wie es zu diesem Wandel gekommen sei, erklärt Burkhard: "Ich war in einer ganz langen monogamen Beziehung und als ich da raus war, [dachte ich] den Stress, das Drama, das will ich nicht mehr." Nach dem Ende dieser Partnerschaft habe für ihn festgestanden, dass er eine solche Erfahrung nicht noch einmal machen wolle. Im Sprechzimmer räumt er mit einem Schmunzeln ein, dass möglicherweise noch ein weiterer Faktor eine Rolle gespielt habe: "Eine Midlife-Crisis kam vielleicht auch noch dazu."

Wie es für ihn weiterging, schildert Gedeon im Garten des Promihauses auf sehr anschauliche Weise. "Ich lag depressiv auf der Couch und dachte: Ich bin Mitte, Ende 40 und kriege nie wieder eine. Und dann dachte ich: Da war doch was... Tinder! Da hatte mir jemand von erzählt", erinnert er sich. Die Datingplattform habe ihm schließlich eine ganz neue Seite Berlins eröffnet: "Und da hat sich für mich eine Welt in Berlin aufgetan, die offener und ein bisschen kinky war." Seinen neuen Lebensweg bringt der 57-Jährige anschließend mit einer guten Portion Humor auf den Punkt: "Ich bin dann lieber in die kinky Szene, anstatt mir einen Porsche zu kaufen." Mitbewohnerin Georgina "Gia" Stumpf, die das Gespräch verfolgt, kommentiert seine Geschichte knapp: "Einfach cool."

Seine heutige Beziehungskonstellation mit den beiden Frauen betrachtet Gedeon Burkhard als etwas, das sich niemals hätte planen lassen. "Das ist wie ein doppelter Sechser im Lotto, das kann sich ja kein Mensch ausdenken. Das war ja keine Planung, sondern Zufall. Ein glücklicher Zufall für uns", schwärmt er bei "Promi Big Brother". Nina möchte daraufhin wissen, ob er Angst habe, eine seiner beiden Partnerinnen zu verlieren. Das verneint der "Inglourious Basterds"-Star. Statt sich mit möglichen Verlusten zu beschäftigen, die noch gar nicht eingetreten seien, konzentriere er sich lieber auf die Gegenwart. Seine Lebensphilosophie bringt er dabei auf den Punkt: "Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Das Einzige, was es gibt, ist das Hier und Jetzt. Und das versuche ich, so bewusst wie möglich zu leben und zu genießen. Gerade mit denen."

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nina Bridney und Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother"

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Joyn Gedeon Burkhard und Georgina Stumpf bei "Promi Big Brother"