Zwei Frauen: PBB-Gedeon Burkhard erklärt seine Beziehung

Gedeon Burkhard (57) plaudert bei Promi Big Brother über ein Thema, zu dem er sich bislang kaum öffentlich geäußert hat: sein Liebesleben. Der Schauspieler lebt seit fünf Jahren in einer Dreiecksbeziehung mit zwei Frauen, die 32 und 37 Jahre alt sind. Zu dritt teilen sie sich ein Zuhause, und für Gedeon ist das längst Alltag. Im Sprechzimmer der Sat.1-Show findet der 57-Jährige deutliche Worte für sein Modell: "Wir lieben uns alle untereinander. Wir leben zusammen seit fünf Jahren. Es ist eine Dreiecksbeziehung, in der sich jeder gegenseitig schätzt, sich liebt und ein sicherer Hafen für den anderen ist." Später wird er auch von seinen neugierigen Mitbewohnern auf die ungewöhnliche Konstellation angesprochen. In einer Männerrunde auf der Terrasse erklärt der gebürtige Münchner daraufhin, wie das Trio zusammenfand und warum alle Beteiligten innerhalb der Beziehung viele Freiheiten genießen.

Begonnen hat alles vor fünf Jahren, als sich der Schauspieler in eine seiner heutigen Partnerinnen verliebte. Zu dieser Zeit hatte er bereits seit zwei Jahren eine Affäre mit der anderen Frau. Dass sich die beiden Frauen ebenfalls gut verstanden, machte den Weg frei für die Dreierkonstellation – und zwar ganz ohne lange Debatten. "Dann hat sich das so ergeben ohne das da groß drüber geredet wurde. Keiner hatte das Bedürfnis über irgendwelche Regeln zu sprechen. Jeder hat dem anderen die Freiheit gegönnt, und man hat sich trotzdem miteinander sehr geliebt und aufgehoben gefühlt", schilderte er in der Realityshow. Auf Nachfrage von Godfrey stellt er klar, dass bis heute keine festen Regeln gelten. Alle drei dürften ihre jeweiligen Freiheiten ausleben. Mit dem Thema Eifersucht habe sich der Schauspieler schon länger beschäftigt. Auch seine Partnerinnen hätten bereits passende Erfahrungen gemacht. "Die beiden hatten vorher auch ihre Erfahrungen und so waren wir wohl alle ready für das, was uns da in den Schoß gefallen ist", fasst er zusammen.

Für Gedeon ist der Einzug in den Container der erste Ausflug ins Reality-TV. Dort gewährt er nun sehr persönliche Einblicke in das Zusammenleben mit seinen beiden Partnerinnen. Einem breiten Publikum wurde der gebürtige Münchner in einer ganz anderen Rolle bekannt: als Kriminalinspektor Alexander "Alex" Brandtner in "Kommissar Rex". Ab 1998 stand er in insgesamt 45 Folgen als neues Herrchen des berühmten Polizeihundes vor der Kamera. Jahrzehntelang stand bei ihm also die Schauspielkarriere im Rampenlicht, während über sein Privatleben wenig bekannt war. In der Sat.1-Show dreht sich das nun um: Zwischen Kameras, Mikrofonen und neugierigen Mitbewohnern spricht Gedeon über Liebe, Eifersucht, gegenseitige Freiheit und Geborgenheit – und darüber, wie sich das Leben zu dritt für ihn anfühlt.

Anzeige Anzeige

Imago Gedeon Burkhard beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026

Anzeige Anzeige

Bieber, Tamara Gedeon Burkard mit seinen zwei Partnerinnen, 2022

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf