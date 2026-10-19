Axel oder Maurice: Er gewinnt "Promi Big Brother" 2026

Es war ein spannendes Finale von Promi Big Brother. Axel Schulz (57) und Maurice Dziwak (28) kämpften um den Sieg und den Koffer mit 100.000 Euro. Im finalen Voting musste sich zuvor Georgina Stumpf geschlagen geben. Sie verpasste das letzte Rennen knapp und ging als Dritte aus dem Format. Davor belegte Nadja Benaissa (44) den vierten Platz. Francesca Morgese verpasste das Finale und schied direkt zu Beginn der finalen Sendung als Fünfte aus.

Dann kam der Moment, auf den vor allem die beiden gespannt gewartet hatten. Sowohl Maurice als auch Axel tigerten im Haus herum, bis Big Brother endlich den Namen des Siegers verkündete: Maurice ging mit den meisten Zuschauerstimmen als strahlender Sieger der Show hervor. Die Reaktion des Realitystars: eine dicke Umarmung mit Axel und ein Handschlag. "Ich hab's, Axel, ich hab's!", rief Maurice mehrmals. Axel konnte seinem Mitbewohner nur gratulieren, und Maurice? Der konnte es immer noch nicht fassen.

Hinter den Bewohnern lagen zwei emotionale Wochen. Für Maurice hat sich diese Zeit gelohnt, denn der Realitystar darf nun mit dem großen Gewinn von 100.000 Euro nach Hause gehen. Im letzten Jahr konnte sich Jimi Blue Ochsenknecht (34) die Prämie sichern, nachdem er Schlagzeilen über eine unbezahlte Hotelrechnung gemacht hatte. Ganz so skandalös war Maurices Sieg vermutlich nicht aber mindestens genauso emotional. Nachdem Axel ausgezogen ist, bedankte er sich nochmal bei allen: "Vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich, ich hab gegen Boxweltmeister Axel Schulz gewonnen!" Am Ende zieht Maurice ein ganz persönliches Fazit: "Lasst euch nicht verbiegen, ihr seid genau so gut, wie ihr seid."

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Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Axel Schulz und Maurice Dziwak

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026