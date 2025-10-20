Jimi Blue oder Harald? Er gewinnt "Promi Big Brother" 2025

Spannender hätte das Finale von Promi Big Brother wohl kaum sein können. Jimi Blue Ochsenknecht (33), Harald Glööckler (60) und Michael Naseband (60) lieferten sich bis zum Schluss ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg und die damit verbundenen 100.000 Euro. Im finalen Voting musste sich Michael als Erster geschlagen geben und landete auf dem dritten Platz. Dann der nervenaufreibende Moment: Jimi Blue und Harald warteten gemeinsam Hand in Hand auf die Verkündung des Gewinners – den Tränen nah. Schließlich stand fest: Jimi Blue ging mit den meisten Zuschauerstimmen als strahlender Sieger der Show hervor.

Die letzten Tage im Container waren für die Kandidaten sowohl eine emotionale als auch strategische Herausforderung. Für Jimi Blue hat sich dieser Einsatz offensichtlich bezahlt gemacht. "Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren!", schluchzte der Schauspieler, der als Letzter im Container alleine auf und ab ging. Von seinen Gefühlen übermannt murmelte er zudem: "Ich gehe jetzt mit Zigarette rein, mir egal!" Gesagt, getan und mit dicken Tränen in den Augen zündete er sich direkt seinen Sieger-Glimmstängel an.

Außerhalb des Hauses wurde Jimi Blue herzlich unterstützt. Besonders auffällig war der Rückhalt von Yeliz Koc (31), der Mutter seiner Tochter Snow Elanie Koc (4). Sie zeigte auf Instagram immer wieder ihre Bewunderung für den Schauspieler – und wie stolz sie auf ihn ist. Mit seinem Promi-BB-Gewinn hat Snow nun zwei Sieger in der Familie: Schon zwei Jahre zuvor schnappte sich Mama Yeliz die Krone und gewann die Jubiläumstafel.

Joyn / Willi Weber Gewinnsumme und Trophäe, "Promi Big Brother 2025"

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht im "Promi Big Brother"-Container 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

