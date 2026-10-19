Cast und Handlung: Alle Infos zur "Wednesday"-Staffel 3

Die Netflix-Erfolgsserie Wednesday bekommt eine dritte Staffel – und die ist bereits abgedreht. Schon im Juli 2025 und noch vor der Premiere der zweiten Staffel hatte der Streamingdienst die Fortsetzung offiziell bestätigt. Im September 2026 wurden die Dreharbeiten abgeschlossen, einen konkreten Starttermin hält Netflix bislang allerdings noch unter Verschluss. Vor der Kamera stand erneut Jenna Ortega (24) als Wednesday Addams. Auch zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Hauptcast sollen zurückkehren, darunter Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán (70), Emma Myers (24), Fred Armisen (59), Joanna Lumley (80) und Hunter Doohan (32). Zugleich erhält der Cast prominente Verstärkung: Winona Ryder (54), Lena Headey (53) und Andrew McCarthy stoßen zur Serie, außerdem ist James Lance neu dabei. Inhaltlich soll es zurück an die Nevermore Academy gehen. Dort warten weitere Rätsel rund um die Addams Family. Besonders brisant ist die im Finale angedeutete Gefahr durch Tante Ophelia, deren Drohung Wednesday unmittelbar ins Visier nimmt.

Offizielle Details zur Handlung sind bislang rar. Die Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar kündigten aber an, die Geschichten der einzelnen Figuren weiter zu vertiefen, die Welt von Nevermore auszubauen und zusätzliche Familiengeheimnisse aufzudecken. Einen zentralen Handlungsstrang bereitete bereits das Finale der zweiten Staffel vor: Tante Ophelia tauchte überraschend im Keller von Grandmama auf und hinterließ dort an der Wand die unmissverständliche Drohung "Wednesday muss sterben". Ein von Netflix veröffentlichtes Bild sorgt zudem für Spekulationen über einen möglichen Abstecher nach Paris. Ob die französische Hauptstadt tatsächlich zum Schauplatz wird oder nur kurz auftaucht, hat der Streamingdienst noch nicht bestätigt. Auch der Starttermin steht weiterhin aus. Fans könnten sich erneut gedulden müssen: Zwischen dem Seriendebüt im November 2022 und der Veröffentlichung der zweiten Staffel lagen beinahe drei Jahre.

Mit Winona Ryder stößt eine langjährige Weggefährtin des Regisseurs und Produzenten Tim Burton (68) zum Cast. In der dritten Staffel trifft damit eine seiner bekanntesten früheren Hauptdarstellerinnen auf Jenna und die Addams-Familie. Anlässlich der Verlängerung im Juli 2025 hatte sich Alfred bereits dankbar gezeigt: "Fernsehen war schon immer Teamsport – und wird es auch immer bleiben. Miles und ich sind lange genug dabei, um zu wissen, dass Serien wie diese nicht jeden Tag entstehen. Es ist eine solche Alchemie aus Drehbuch, Regie, Schauspiel, Crew, Streamingdienst, Studio und Fans. Wir sind weiterhin dankbar und freuen uns darauf, diese Reise fortzusetzen und diese Geschichten gemeinsam mit all unseren Partnern zu erzählen." Schon zuvor waren Wednesdays Beziehungen das Herzstück der Serie: Neben ihren komplizierten familiären Bindungen prägten vor allem ihre Freundschaft zu Enid und ihre Begegnungen mit den Menschen an der Nevermore Academy die Handlung. Mehrere dieser vertrauten Figuren sollen auch in den neuen Folgen wieder eine wichtige Rolle spielen.

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Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

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Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

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Getty Images / Jon Kopaloff; Getty Images / Cindy Ord Jenna Ortega und Winona Ryder