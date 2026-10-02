"Wednesday" Staffel 3 ist abgedreht: Wer ist noch dabei?

Die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie Wednesday ist im Kasten! Am 30. September 2026 fiel die letzte Klappe der Dreharbeiten. Netflix bestätigte den Drehschluss und teilte dazu ein frisches Foto von Hauptdarstellerin Jenna Ortega (24), die erneut in die Rolle der Wednesday Addams geschlüpft ist. Auf die Fans wartet in den neuen Folgen aber nicht nur das bekannte Ensemble – gleich mehrere prominente Neuzugänge stoßen dazu. Mit dabei sind unter anderem Winona Ryder (54), Lena Headey (52) und Eva Green (46). Inhaltlich sollen die kommenden Episoden weitere Mitglieder der Addams Family in den Mittelpunkt rücken und bislang gut gehütete Familiengeheimnisse ans Licht bringen. Wann die dritte Staffel an den Start geht, ist allerdings noch offen.

Besonders spannend dürfte die Rolle von Eva Green werden: Die Schauspielerin übernimmt den Part von Wednesdays geheimnisvoller und bislang "vermisster" Tante Ophelia, der Schwester von Morticia Addams. Neu im Cast sind außerdem Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon (84), Noah Taylor, Oscar Morgan und Kennedy Moyer. Regisseur Tim Burton (68) zeigte sich gegenüber Netflix Tudum begeistert über den Cast: "Ich freue mich sehr, für Staffel drei zurück zu sein, und es ist großartig, wieder mit dem Originalcast vereint zu sein. Dass einige liebe Freunde und frühere Weggefährten von mir dazukommen – Winona, Eva, Chris, Noah ... – macht diese Staffel zu etwas ganz Besonderem. Ich schätze mich sehr glücklich."

Doch schon vor zwei Monaten war klar: Nach Staffel drei könnte der nächste Hammer folgen! Damals hieß es, Netflix erwäge für eine mögliche vierte Staffel einen radikalen Umbruch. Statt Wednesday weiter als Schülerin zu zeigen, stand plötzlich ein Zeitsprung im Raum. So soll Jennas-Figur nach ihrem Abschluss an der Nevermore Academy erstmals als junge Erwachsene im Mittelpunkt stehen.

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Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

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Getty Images Eva Green beim Filmfestival in Venedig, August 2024

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Getty Images Lena Headey, Schauspielerin

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin