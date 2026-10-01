Joelina Drews berichtet von sexuellem Übergriff

Joelina Drews (31) hat ein belastendes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit öffentlich gemacht. Im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids Club" erzählte die Sängerin ihren Co-Hosts Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) von einem sexuellen Übergriff, den sie vor rund zehn Jahren in Los Angeles erlebt habe. Damals war sie allein in den USA unterwegs. Nach einer Songwritingsession suchte sie am Abend noch einen Supermarkt auf und wollte anschließend mit einem Uber zu ihrer Wohnung zurückfahren. Das bestellte Fahrzeug erschien jedoch nicht, sodass sie rund 20 Minuten lang vergeblich wartete. Dann sprach ein fremder Mann sie an, gab sich als Uber-Fahrer aus und bot ihr eine Fahrt für zehn Dollar (umgerechnet acht Euro) an. Während der Fahrt geschah laut Joelina etwas Schockierendes: "Während der Autofahrt habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, wie der Typ seine Hose aufgemacht hat und etwas ganz Unheiliges neben mir gemacht hat."

Zunächst sei sie durchaus skeptisch gewesen, erklärte die Musikerin, die ein enges Verhältnis zu ihrem berühmten Vater Jürgen Drews (81) hat. Doch ein Uber-Aufkleber am Auto habe sie in dem Glauben bestärkt, dass der Mann die Wahrheit sagte – obwohl die Rückbank komplett zugemüllt gewesen sei. Als sie dann bemerkte, was der Fahrer neben ihr tat, habe sie Panik bekommen. "In dem Moment ist mir mein Herz so in die Hose gerutscht!", erinnerte sie sich im Podcast an die grauenvolle Situation. In ihrem Kopf sei nur eine Frage widergehallt: "Wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Was mache ich jetzt?" Joelina zog sogar in Betracht, sich im Ernstfall mit einer mitgeführten Glasflasche zur Wehr zu setzen. Laut eigenen Angaben hätte sie im Notfall auch versucht, auf dem Highway aus dem fahrenden Auto zu springen. Um den Mann abzuschrecken, täuschte sie schließlich ein Telefonat vor. Am Ende brachte er sie tatsächlich bis zu ihrem Apartment.

Spurlos ging der Vorfall nicht an ihr vorbei: Eine Zeit lang habe sie nicht mehr einschlafen können, erzählte Joelina. Im Nachhinein betrachtet bewertete sie ihre damalige Entscheidung, in das Auto eines Fremden zu steigen, äußerst kritisch. "Naiv und dumm" sei das gewesen, sagte sie – und ergänzte: "Eines der dümmsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe." Auch ihre Podcast-Kollegen reagierten merklich betroffen auf die Geschichte. Achim fand dabei deutliche, aber auch unterstützende Worte für seine Co-Hostin: "Du hast mehr Glück als Verstand gehabt und ich hoffe, du hast daraus gelernt!" Gleichzeitig stellte der Musiker klar, dass die Verantwortung für den Übergriff allein beim Täter liege. "Dich trifft keine Schuld", betonte er im Podcast. Gemeinsam mit Lucas und Joelina spricht Achim in dem Format regelmäßig über persönliche Themen aus ihrem Leben.

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Getty Images Joelina Drews im September 2022

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Imago Achim Petry und Joelina Drews bei "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Rust, 06.09.2026