Jan Hofer überrascht mit eigener Modekollektion im Teleshop

Mit 76 Jahren schlägt Jan Hofer (76) ein Kapitel auf, das kaum jemand von ihm erwartet hätte: Der langjährige Nachrichtenmann steigt beim Shoppingsender HSE ein und übernimmt dort gleich zwei Aufgaben. Er entwirft Mode und verkauft sie live vor Publikum. Laut DWDL hat Jan zusammen mit dem Designteam des Senders eine erste Männerkollektion entwickelt, die den Namen "Jan Hofer Signature Collection" trägt. Bei der Vorstellung will er selbst vor der Kamera stehen. Los geht es am 17. November mit einem Livestream, der gleichzeitig im HSE-Onlineshop, in der App sowie auf YouTube und Instagram läuft. Am 19. November debütiert er dann im Fernsehen, gesendet aus den HSE-Studios. Wo früher Meldungen im Mittelpunkt standen, geht es für ihn jetzt um Preise, Passformen und Stoffe.

Zwölf Teile in gedeckten, klassischen Tönen bilden die Kollektion: Pullover, Strickjacken, Shirts, Hosen und ein Sakko, dessen Weste sich herausnehmen lässt. Dazu kommen Loungewear und Schlafanzüge, die für die gesamte Familie gedacht sind. Der Fokus liegt auf bequemer Kleidung, die sich ohne Mühe kombinieren lässt. "Viele Männer wünschen sich Kleidung, die gut zusammenpasst, bequem ist und mit der sie ohne großen Aufwand gepflegt angezogen sind. Genau das war mein Anspruch an die Jan Hofer Signature Collection", sagte Jan gegenüber DWDL. Besonders reizt ihn an der neuen Aufgabe der unmittelbare Austausch mit den Zuschauern: "Live ist für mich nichts Neues. Live Commerce schon. Mich fasziniert, wie HSE seit Jahrzehnten Menschen live erreicht und dabei Nähe, Beratung und Unterhaltung miteinander verbindet." Ihn reize vor allem die "unmittelbare Reaktion" der Kunden.

Ein Millionenpublikum kennt Jan aus der "Tagesschau", bei der er ganze 35 Jahre am Sprecherpult saß und zeitweise als Chefsprecher das Gesicht der Sendung war. Nach dem Abschied von der ARD heuerte er bei RTL an und moderierte dort bis 2024 das Nachrichtenformat "RTL direkt", das mittlerweile nicht mehr produziert wird. Auch neben HSE bleibt er auf Sendung, wenn auch auf einer anderen Bühne: Ab Februar 2027 tourt er zum ersten Mal mit einem eigenen Programm durch Deutschland. In "Guten Abend, meine Damen und Herren" schaut Jan auf rund fünf Jahrzehnte in den Medien zurück. Neben Anekdoten aus dem Fernsehalltag thematisiert er den Wandel der Branche, die Digitalisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz im Journalismus. Auch Fake News und die Probleme, die sie für die Nachrichtenwelt mit sich bringen, greift er auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hofer, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hofer und Christina Luft bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hofer bei dem 26. RTL Telethon