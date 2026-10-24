Kachelmann verspottet Jan Hofers neuen Teleshoppingjob

Jörg Kachelmann (68) teilt öffentlich gegen seinen früheren "Riverboat"-Kollegen Jan Hofer (76) aus. Anlass ist Jans neuer Job beim Shoppingsender HSE: Der ehemalige "Tagesschau"-Chefsprecher präsentiert dort eine selbst mitentwickelte Männerkollektion und betritt damit erstmals die Welt des Teleshoppings. Nach 35 Jahren bei der Nachrichtensendung und seiner anschließenden Tätigkeit für "RTL Direkt" bleibt der Moderator also weiterhin vor der Kamera. Jörg Kachelmann kann sich dazu einen bissigen Kommentar nicht verkneifen. Auf X zielte er nicht nur auf den neuen Job, sondern auch auf die Körpergröße seines ehemaligen Kollegen von 1,72 Metern: "Dankbar, dass sich der schmierige Kollege für selten gewordene XS-Größen einsetzt, bis ihn hoffentlich nie der Tod von einer Kamera scheiden möge", schrieb der Moderator in dem sozialen Netzwerk. Eine Anfrage von Blick zu seiner Attacke ließ Kachelmann bis zur Veröffentlichung unbeantwortet.

Jörg und Jan kennen sich seit vielen Jahren aus dem Fernsehen. Zwischen 1997 und 2004 standen die beiden für die MDR-Talksendung "Riverboat" vor der Kamera. Dass Jörg die anhaltende Bildschirmpräsenz seines einstigen Kollegen kritisch sieht, hatte er bereits bei seinem eigenen Abschied von dem Format im Jahr 2022 deutlich gemacht. Damals rechnete er in einem Interview mit Superillu mit älteren Moderatoren ab, die seiner Ansicht nach weiterhin ins Fernsehen drängen: "Ich finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm, deren Ego davon abhängt, dass sie in eine Kamera gucken können." Während sich der Fernsehmoderator inzwischen weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, treibt Jan weiterhin öffentliche Projekte voran. Mit dem Einstieg beim Teleshoppingsender setzt der ehemalige Nachrichtensprecher seine Präsenz auf dem Bildschirm nun in einem ganz neuen Umfeld fort.

Die neue Modelinie des Moderators heißt "Jan Hofer Signature Collection" und wurde zusammen mit dem Designteam von HSE entwickelt. Am 17. November soll Jan die Kleidungsstücke zunächst in einem Livestream im Onlineshop des Senders, in der HSE-App sowie auf YouTube und Instagram vorstellen. Zwei Tage später ist dann sein TV-Debüt aus den HSE-Studios vorgesehen. Zu seinem ungewohnten Aufgabenfeld erklärte Jan in einer Mitteilung des Senders: "Live ist für mich nichts Neues. Live-Commerce schon". Auch für das kommende Jahr hat er bereits Pläne geschmiedet: Ab Februar 2027 will er mit dem Programm "Guten Abend, meine Damen und Herren!" auf Deutschlandtournee gehen. Dabei möchte er auf seine 50-jährige Medienkarriere zurückblicken und unter anderem über Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Fake News sprechen.

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Getty Images Jörg Kachelmann im Mai 2017 in München

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Getty Images Jan Hofer bei dem 26. RTL Telethon

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Instagram / janhofer Jan Hofer und seine Frau Phong Lan Hofer im Mai 2025