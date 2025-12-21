Jan Hofers Pension reicht "ganz knapp" für Kostenbewältigung

Jan Hofer (75) spricht ungewöhnlich offen über seine finanzielle Situation im Ruhestand: Der frühere "Tagesschau"-Mann erzählt im Gespräch mit Bild, dass seine Rente mit 75 Jahren nur knapp zum Leben ausreicht. Und das, obwohl er jahrzehntelang als eines der bekanntesten Nachrichtengesichter im deutschen Fernsehen galt. Doch wie der Moderator berichtet, habe er trotz seiner langen Karriere bei "Tagesschau" und später bei "RTL Direkt" keineswegs ausgesorgt.

Der Grund liegt in seinem besonderen Arbeitsmodell: Jan war bei den Sendern nicht fest angestellt, sondern freiberuflich tätig. Für die prestigeträchtige 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" erhielt er nach eigenen Angaben ein Honorar von rund 260 Euro pro Sendung. "Insgesamt kann man von den Einnahmen als 'Tagesschau'-Sprecher ordentlich leben, reich werden kann man nicht. Es entspricht dem Gehalt eines gut bezahlten Angestellten", sagte er. Die daraus resultierende Rente beschreibt der Moderator als eher bescheiden: "Für die täglichen Kosten reicht die Rente ganz knapp." Auch Bereitschaftsdienste und spontane Einsätze hätten daran nichts Grundlegendes geändert.

Als mögliche Einnahmequelle wird Jan immer wieder das Dschungelcamp vorgeschlagen, doch der ehemalige Nachrichtensprecher winkt ab. Eine Teilnahme an der Reality-Show schließt er entschieden aus und verweist dabei auch auf seine Ehefrau Phong Lan, die mit solcher Fernsehunterhaltung nichts anfangen kann. Nur in einem Punkt zeigt er Humor: Für eine Gage von zwei Millionen Euro würde er den Trip nach Australien zumindest in Erwägung ziehen. Privat hat sich der Moderator längst ein neues Leben aufgebaut. Zusammen mit seiner Frau und Sohn Henry lebt er auf Mallorca, plant dort weiter Auftritte auf der Bühne und pflegt abseits der Studios einen eher ruhigen, familienorientierten Alltag.

Getty Images Jan Hofer, Moderator

Getty Images Jan Hofer bei dem 26. RTL Telethon

Instagram / janhofer Jan Hofer und seine Frau Phong Lan Hofer im Mai 2025