Jan Hofer sauer: Er stürzt auf Berliner Glatteis schwer

Schockmoment auf Berlins eisglatten Wegen: Jan Hofer (76) ist am Donnerstag in der Hauptstadt ausgerutscht, heftig gestürzt und mit dem Kopf auf dem vereisten Gehweg aufgeschlagen. Der frühere "Tagesschau"-Chefsprecher wurde nach eigenen Angaben kurzzeitig ohnmächtig. Allein war er dabei nicht ganz: Seine Smartwatch registrierte den Crash und setzte automatisch einen Notruf ab. Wenige Minuten später standen Sanitäter an seiner Seite und checkten seinen Zustand. Jan berichtete das selbst auf Instagram und machte damit öffentlich, was ihm mitten im Winterwetter in Berlin widerfahren ist – ein Vorfall, der für Gesprächsstoff sorgt.

In seinem Posting schildert Jan die Szene drastisch: "Ein total vereister Gehweg, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich da lag. Ich bin gestürzt, auf den Kopf gefallen, wurde ohnmächtig", schrieb er auf Instagram. Seiner Uhr und den Rettern zollte er prompt Respekt: "Sie rief den Rettungsdienst, der war innerhalb von Minuten da, hat mir geholfen und auch gleich eine kleine Untersuchung angestellt. Das war sensationell. Das erste Mal: Herzlichen Dank." Dann folgte deutliche Kritik: Jan machte den Naturschutzbund für die angespannte Lage auf Gehwegen mitverantwortlich, da nach einer vom Nabu erstrittenen Regelung Privatleute in Berlin kein Streusalz mehr verwenden dürfen. Hintergrund ist ein Gerichtserfolg gegen eine Allgemeinverfügung des Senats, der das Salzen erlauben wollte. Jans Frau Phong-Lan bestätigte gegenüber Bild, dass er nach dem Aufprall tagelang starke Kopfschmerzen hatte. Ins Krankenhaus wollte der Moderator trotz des Verdachts auf eine leichte Gehirnerschütterung nicht.

Abseits des Zwischenfalls pendelt der Moderator seit Längerem zwischen Berlin und Mallorca. Phong-Lan erzählte, die Warnmeldung sei direkt auf ihrem Handy aufgetaucht, während sie zu Hause auf der Insel war – ein Moment, der sie "fast umkippen" ließ. Jan war auf dem Weg zu einer Verabredung mit einem Freund, als er auf dem Gehweg ins Rutschen geriet. Das Paar teilt immer wieder private Einblicke, etwa in den Familienalltag mit gemeinsamen Terminen, Reisen und ihren Routinen zwischen Hauptstadt und Insel. Freunde berichten, dass Jan nach Schreckmomenten gerne schnell wieder zur Normalität zurückkehrt. Auch diesmal stand nach der ersten Erleichterung vor allem eines im Vordergrund: unkomplizierte Hilfe, kurze Wege – und eine Uhr, die zur richtigen Zeit das Richtige tat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hofer, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / janhofer Jan Hofer in Berlin, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / janhofer Jan Hofer und Phong Lan, Ehepaar