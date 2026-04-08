Jan Hofers Umzugspläne lösten beinahe eine Ehekrise aus

Jan Hofer (76) hat in einem Interview mit der Mallorca Zeitung überraschend offen über eine Krise in seiner Ehe gesprochen. Der ehemalige Tagesschau-Moderator erzählte, dass er mit seiner Frau Phong Lan Hofer in eine schwierige Situation geraten sei, nachdem er den Gedanken geäußert hatte, Mallorca zu verlassen und aufs spanische Festland zu ziehen. "Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten und aufs spanische Festland zu ziehen. Da gibt es ja auch schöne Ecken", erklärte der 76-Jährige. Die Reaktion seiner Frau auf diese Überlegung sei eindeutig gewesen: "Da gab es große Proteste, das kommt überhaupt nicht infrage."

Mittlerweile hat Jan seinen Umzugsplan wieder verworfen. Das Paar lebt seit 2024 vollständig auf der Baleareninsel, und wenn es nach Phong Lan geht, soll das auch noch lange so bleiben. Der Moderator selbst scheint sich mit der Entscheidung arrangiert zu haben und betonte gegenüber der Mallorca Zeitung: "Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt wie hier." Damit ist die Ehekrise offenbar überwunden und die beiden können ihr gemeinsames Leben auf Mallorca fortsetzen.

Jan hatte sich Ende 2020 nach mehr als 35 Jahren von der ARD-Nachrichtensendung Tagesschau verabschiedet und war dann noch für knapp zwei Jahre zu RTL Direkt gewechselt. Ende 2022 ging er schließlich in den Ruhestand, auch um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Schon damals hatte Jan ein Apartment auf Mallorca besessen und sich dort wohlgefühlt. Der Umzug auf die Insel war für ihn und Phong Lan, mit der er 2017 vor den Traualtar getreten ist, ein logischer Schritt, um ihren Lebensabend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / janhofer Jan Hofer und Phong Lan, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / janhofer Jan Hofer und seine Frau Phong Lan Hofer im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hofer, Moderator