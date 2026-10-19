Jessica Biel & Justin zeigen sich nach Jahren auf Red Carpet

Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45) haben sich am Samstagabend wieder gemeinsam auf einem roten Teppich blicken lassen – und das ziemlich spektakulär. Das Ehepaar erschien bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles in aufeinander abgestimmten Outfits, beide komplett in Schwarz. Jessica erschien in einem extravaganten Neckholderkleid, dessen hoher Kragen mit Federn besetzt war. Ein besonders hoher Beinschlitz und eine lange Samtschleppe machten die Robe zusätzlich zum Hingucker. Dazu kombinierte sie Stilettos sowie einen voluminösen, flauschigen Schal, den sie über den Armen trug. Justin wählte dagegen einen schwarz schimmernden Satinanzug mit passender Krawatte. Dazu kombinierte er eine Cat-Eye-Sonnenbrille mit orangefarben getönten Gläsern. Vor den Fotografen posierten die beiden vertraut Seite an Seite und hielten dabei Händchen.

Jessica rundete ihren Gala-Look mit einer locker wirkenden, nach hinten gegelten Hochsteckfrisur ab. Durch die unterschiedlichen Stoffe und Texturen – Federn, Samt und Satin – bekam jeder der beiden Looks trotz der einheitlichen Farbwahl einen eigenen Akzent. Doch nicht nur die Looks der Gäste standen an diesem Abend im Mittelpunkt. Bei der Veranstaltung wurde laut Daily Mail Charlize Theron (51) mit dem Icon Award ausgezeichnet, während Colman Domingo (56) den Vantage Award erhielt. Regisseur John Carpenter (78) durfte sich über den Luminary Award freuen. Für den musikalischen Abschluss des Abends war Taylor Swift (36) angekündigt. Als Co-Vorsitzende der Veranstaltung fungierten Steven Spielberg (79), Kate Capshaw und Robert Rodriguez (58). Mit dem glamourösen Abend sammelt das Academy Museum zugleich Unterstützung für seine Arbeit. Die Institution widmet sich der Geschichte des Films und verfolgt das Ziel, bedeutende Werke und Entwicklungen zu feiern, zu vermitteln und für kommende Generationen zu bewahren.

Jessica und Justin zählen zu den langjährigen Paaren im Showbusiness. Die beiden sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Bei ihrem seltenen gemeinsamen Auftritt rückte nun besonders ihr vertrautes Miteinander in den Fokus. Auf dem roten Teppich blieben die Schauspielerin und der Musiker eng beieinander und traten durchgehend Hand in Hand vor die Kameras. Beruflich steht für die Schauspielerin unterdessen ein neues Projekt an: Sie soll Crystal Harris (40) verkörpern, die Ehefrau des verstorbenen Playboy-Gründers Hugh Hefner (†91). Das Projekt beschäftigt sich mit der berühmten Playboy Mansion und dürfte damit einen besonderen Abschnitt aus dem Umfeld des Medienunternehmers aufgreifen. Nachdem die Besetzung bekannt geworden war, meldeten sich mehrere ehemalige Playmates zu Wort – ihre Reaktionen fielen gemischt aus. Während einige auf die Neuigkeit reagierten, hat sich Jessica selbst bislang nicht öffentlich zu den unterschiedlichen Stimmen rund um ihre neue Rolle geäußert.

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Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 17. Oktober 2026

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Getty Images Jessica Biel bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 17. Oktober 2026

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Getty Images Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles: Justin Timberlake und Jessica Biel am 17. Oktober 2026