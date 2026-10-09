Jessica Biel spielt Hugh Hefners Ehefrau im "Playboy"-Film

Für ihr nächstes Filmprojekt übernimmt Jessica Biel (44) eine ungewöhnliche Rolle: In dem kommenden Streifen "Playmates" verkörpert die Schauspielerin die Ehefrau von Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91), der 2017 verstarb. Wie DailyMail berichtet, ist ihre Figur ein früheres Playmate – und ausdrücklich erfunden. Sie basiert also auf keiner der drei tatsächlichen Ehefrauen des Unternehmers. Im Zentrum der Coming-of-Age-Geschichte steht das Mädchen Elle, für das die berühmte Villa so etwas wie ein zweites Zuhause ist. Dort lernt sie Anna kennen, die gemeinsam mit sechs weiteren Models darauf hofft, zum Playmate des Monats gekürt zu werden. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft – und sie bestärken sich gegenseitig dabei, ihre jeweiligen Ziele zu verfolgen.

In einer Instagram-Story zeigte sich Jessica voller Vorfreude: "Ich freue mich riesig, bei diesem Projekt mit dieser großartigen Besetzung dabei zu sein!" Auch die weitere Besetzung wurde kürzlich bekannt gegeben – und die kann sich tatsächlich sehen lassen: Bill Pullman (72) übernimmt die Rolle des Playboy-Moguls, Lily-Rose Depp (27) ist als Anna zu sehen. Komplettiert wird das Ensemble von der jungen Darstellerin Indiana Elle, die die Figur Elle spielt. Angesiedelt ist die Handlung in der legendären Playboy-Mansion. Hinter dem Projekt steckt Lorraine Nicholson (36), die Tochter von Hollywoodstar Jack Nicholson (89). Sie schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern gibt mit "Playmates" auch ihr Debüt als Spielfilmregisseurin. Das Studio Searchlight Pictures sicherte sich die Rechte an dem Film im September 2026. Wann genau "Playmates" in die Kinos kommt oder auf einer Streamingplattform startet, ist bislang noch nicht bekannt.

Hugh Hefner selbst war im Laufe seines Lebens dreimal verheiratet. Von 1949 bis 1959 war Millie Williams seine Frau, von 1989 bis 2010 folgte Kimberley Conrad. Mit ihr bekam er die Söhne Marston und Cooper, insgesamt war der Unternehmer Vater von vier Kindern. Crystal Harris (40) war seine dritte und letzte Ehefrau. Sie heirateten 2012, die Verbindung hielt bis zu seinem Tod im Jahr 2017. Wie das Leben in der Playboy-Mansion war, wurde bereits in der Realityshow "The Girls of the Playboy Mansion" gezeigt. Seine damaligen Partnerinnen Holly Madison (46), Bridget Marquardt (53) und Kendra Wilkinson (41) standen dabei im Mittelpunkt. Holly fand zunächst wohlwollende Worte und beschrieb das Anwesen rückblickend als vermeintlichen Schutzraum für sie als junge Frau. Später sprach sie jedoch offen über schwierige zwischenmenschliche Dynamiken und die Schattenseiten hinter der glamourösen Fassade.

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Imago Jessica Biel bei der Premiere von "Matchbox The Movie"

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Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005

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Getty Images Bill Pullman, Schauspieler

Getty Images Bridget Marquardt, Hugh Hefner, Holly Madison und Kendra Wilkinson im Juni 2008