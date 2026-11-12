Jasmin Wagner knutschte in ihrer Jugend mit diesem Superstar

Jasmin Wagner (46) hat ein pikantes Geheimnis aus ihrer Jugend gelüftet: Die Sängerin, die in den 1990er-Jahren als Blümchen die Charts stürmte, hat einst mit Justin Timberlake (45) geknutscht! Davon erzählte sie jetzt in einer neuen Folge von Barbara Schönebergers (52) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Beide waren damals noch jung und standen am Beginn ihrer musikalischen Laufbahn. Jasmin konnte mit ihrem Hit "Herz an Herz" bereits erste Erfolge feiern, während Justin als Mitglied der Boyband *NSYNC zunehmend auf sich aufmerksam machte. Von dem weltweiten Ruhm, den er heute genießt, war der Musiker zu diesem Zeitpunkt allerdings noch ein gutes Stück entfernt. "Es gab mal eine Teenager-Knutscherei in diesen Jahren, in denen wir halt junge Popstars waren", plauderte Jasmin in dem Podcast ganz offen aus. Für die Gastgeberin kam diese Enthüllung völlig unerwartet.

Barbara konnte kaum glauben, was sie da hörte, und hakte direkt nach: "Du hast mit Justin Timberlake geknutscht?" Jasmin bestätigte daraufhin: "In der jungen Version. Also als wir junge Popstars waren. Er war ja nicht immer der Justin Timberlake von heute." Selbst ihre Freundinnen hätten ihr später vorgeschlagen, Justin über Instagram zu kontaktieren. Doch Jasmin ließ sich darauf nicht ein. Eine erneute Annäherung an den Sänger schließt sie inzwischen ohnehin aus: "Es ist eine wirklich schöne Anekdote und ich habe sie geteilt, weil es so weit weg ist, aber heute würde ich ihn nicht mehr knutschen." Dabei verwies sie auch auf ihr heutiges Leben – inzwischen ist sie verheiratet und Mutter einer Tochter, wie Tag24 berichtet. Ganz kalt lässt sie der Gedanke an Justin aber nicht: Am besten habe er ihr "irgendwo zwischen der *NSYNC-Zeit und heute" gefallen. Damals sei er "wirklich unglaublich toll" gewesen.

Jasmin war gerade einmal 15 Jahre alt, als ihr mit "Herz an Herz" der große Durchbruch gelang. Als Blümchen war sie anschließend in der deutschen Eurodanceszene der 1990er-Jahre erfolgreich. Eng verbunden war ihre Bekanntheit damals mit dem Jugendmagazin Bravo. Rund drei Jahrzehnte später blickte die Musikerin mit gemischten Gefühlen auf diese Zeit zurück. Einerseits habe das Heft ihre Karriere maßgeblich vorangetrieben. Gleichzeitig seien in der Vergangenheit auch immer wieder Geschichten über sie veröffentlicht worden, die sie verletzt hätten oder schlichtweg nicht der Wahrheit entsprachen. Die nun öffentlich gewordene Begegnung mit Justin bezeichnete Jasmin hingegen als "wirklich schöne Anekdote" aus ihrer Jugend.

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Imago Sängerin Jasmin Wagner in Berlin am 15.10.2025

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Getty Images Justin Timberlake bei den Recording Academy Honors des Black Music Collective während der 68. Grammy Awards in Los Angeles

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