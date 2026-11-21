Justin Timberlake (45) hat eine skurrile Geschichte aus seiner Zeit in der Boyband *NSYNC ausgeplaudert. In der Sendung "Re-Rank" von Complex erinnerte sich der Sänger an einen Anruf, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hatte. Am anderen Ende der Leitung meldete sich niemand Geringerer als Michael Jackson (†50). Allerdings erkannte Justin die Stimme nicht und reagierte alles andere als höflich. "Ich dachte, jemand erlaubt sich einen Scherzanruf mit mir", erzählte er. Daraufhin beschimpfte er den vermeintlichen Spaßvogel und forderte ihn auf, seine Nummer zu löschen. Erst die Antwort seines Gesprächspartners sorgte für die überraschende Wendung. "Justin, hier ist Michael", soll der Anrufer gesagt haben. In diesem Augenblick wurde dem Musiker bewusst, wen er gerade am Telefon beleidigt hatte. Sein erster Gedanke: "Ich habe gerade Michael Jackson beschimpft."

Hinter dem unerwarteten Anruf steckte offenbar Michaels Interesse an einer musikalischen Zusammenarbeit. Justin hatte den Song "Gone" ursprünglich mit dem Popstar im Hinterkopf geschrieben und ihm das Stück angeboten. Michael lehnte zunächst jedoch ab. Daraufhin nahm Justin den Titel gemeinsam mit seinen *NSYNC-Kollegen auf. Er erschien schließlich 2001 auf dem Album "Celebrity" der Boyband. Später überlegte es sich Michael anders und wollte "Gone" doch noch selbst aufnehmen. Dabei schwebte ihm allerdings nicht die gesamte Gruppe vor: Er schlug ein Duett vor, an dem ausschließlich Justin beteiligt sein sollte. Obwohl dieses Angebot für den aufstrebenden Musiker eine große Chance bedeutet hätte, lehnte er ab. Er wollte seinen Bandkollegen nicht in den Rücken fallen, nachdem der Song bereits zu einem gemeinsamen *NSYNC-Projekt geworden war.

Wie sehr Justin das Angebot beeinflusst hat, machte er 2014 in der Sendung "Oprah's Master Class" deutlich. "Ich glaube, das war der erste Gedanke, den ich je daran hatte, etwas allein zu machen", erklärte er dort mit Blick auf Michaels Vorschlag für ein Duett. Tatsächlich ließ Justins Solokarriere nicht lange auf sich warten: Schon 2002 brachte er sein Debütalbum "Justified" heraus. Einige Jahre später veröffentlichte er den Hit "SexyBack", der bei seiner Plattenfirma zunächst auf Skepsis stieß. Zu einer musikalischen Zusammenarbeit mit Michael kam es dennoch einige Jahre später. 2014 wurde der Song "Love Never Felt So Good" veröffentlicht, auf dem Justin neben zuvor aufgenommenem Gesang von Michael zu hören ist. Das Duett erschien posthum, fünf Jahre nach dem Tod des King of Pop.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Timberlake und Michael Jackson

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Getty Images Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez und Justin Timberlake auf dem Walk of Fame

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