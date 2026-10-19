Justin Biebers Ex-Flirt Sahara Ray mit 34 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Modewelt: Sahara Ray ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Die Familie des australischen Models und der Bademoden-Designerin bestätigte den Todesfall am Montag gegenüber dem US-Portal TMZ. Demnach schlief die Australierin bereits am Vorabend in einem Krankenhaus ein – und zwar umgeben von ihren Liebsten. "Sie ist gestern Abend im Kreise ihrer Familie im Krankenhaus gestorben. Sie wurde so sehr geliebt", heißt es in dem Statement der Angehörigen, das dem Portal vorliegt. Weitere Details hielt die Familie allerdings zurück: In welcher Klinik und an welchem Ort Sahara ihre letzten Stunden verbrachte, wurde nicht mitgeteilt. Auch zur genauen Todesursache gibt es bislang keine Angaben. Zurück bleiben damit vor allem viele Fragezeichen – und eine große Lücke. Das Model hinterlässt ihre Tochter Snow Ray, die dieses Jahr im Januar zur Welt kam.

Dass es der Designerin gesundheitlich nicht gut ging, hatte Sahara bereits vor zwei Jahren öffentlich gemacht. 2024 sprach sie darüber, am seltenen Guillain-Barré-Syndrom zu leiden. Bei der neurologischen Erkrankung greift das Immunsystem die Nerven an. Nach einem schweren Autounfall sei sie durch das Syndrom zeitweise teilweise gelähmt gewesen, erklärte sie damals. Bekannt geworden war die gebürtige Australierin zuvor als Model – und vor allem durch ihre enorme Reichweite auf Instagram, wo sie über Jahre hinweg eine große Community um sich scharte. Dabei blieb sie allerdings nicht stehen: Sahara machte sich auch einen Namen als Bademoden-Designerin und gründete kurzerhand ihr eigenes Label Sahara Ray Swim. Dass ausgerechnet Bikinis ihr Business wurden, passte dabei gut zu einem Leben, das sich überwiegend in der Nähe von Wasser abspielte.

Über die Modewelt hinaus kannte man ihren Namen auch aus der Boulevardpresse. 2016 sorgte Sahara gemeinsam mit Justin Bieber (32) für internationale Schlagzeilen: Paparazzi hatten die beiden während eines gemeinsamen Urlaubs auf Hawaii abgelichtet, die Aufnahmen gingen damals um die Welt. Zuvor war dem Model bereits eine Romanze mit dem australischen Sänger Cody Simpson (29) nachgesagt worden. Ihr Vater war der bekannte australische Surfer Tony Ray. Ihre Kindheit verbrachte sie entsprechend zwischen den Wellen mehrerer Kontinente – mal in Australien, mal in Kalifornien, mal auf Hawaii.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray zeigt ihren Babybauch

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Mireya Acierto/Getty Images Sahara Ray bei der Fashion Week 2016 in New York

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