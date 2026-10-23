Nach Tod von Sahara Ray (†34) plant Familie stilles Gedenken

Der Tod von Sahara Ray hat ihre Liebsten tief getroffen – nun soll es einen Moment des Abschieds geben. Die Bademodendesignerin starb am 18. Oktober im Alter von nur 34 Jahren. Im kommenden Monat will ihre Familie in Kalifornien in einem ganz privaten Rahmen zusammenkommen, um der Verstorbenen zu gedenken. Das erzählte ihre langjährige Freundin aus Kindheitstagen, Molly Lou, gegenüber dem Magazin Us Weekly. Zum engsten Kreis der Designerin zählen Angehörige in den USA sowie ihr Vater, der australische Profisurfer Tony Ray, der in Australien lebt. Die stille Feier mit Familie und Freunden ist allerdings nicht die einzige Hommage, die geplant ist. Saharas Liebste arbeiten an einem weiteren Projekt: Für Saharas Tochter Snow, die im Januar zur Welt kam, sammeln sie Fotos, Videos und persönliche Worte. Sie soll später einmal erfahren, wer ihre Mutter war – und wie viel Liebe sie den Menschen um sich herum geschenkt hat.

Schon innerhalb weniger Tage seien außergewöhnlich viele Würdigungen eingegangen, die nun für Snow aufbewahrt werden sollen, erklärte Molly Lou gegenüber Us. Die Sammlung soll Erlebnisse aus erster Hand enthalten und Sahara in all ihren Facetten zeigen. "Wir alle wollen, dass Baby Snow weiß, wer ihre Mutter war. Wir wollen, dass Baby Snow Berichte aus erster Hand über ihre Mutter lesen kann und darüber, wie albern und lustig sie war, wie klug sie war, wie sanft", resümierte die Freundin. "Wir wollen, dass Baby Snow umgeben von der Liebe aufwächst, die wir alle von Sahara gespürt haben. Wir wollen, dass Baby Snow durch uns alle die Wärme ihrer Mutter spüren kann." Die Designerin entschlief im Beisein ihrer Familie in einem Krankenhaus. Details zur Todesursache halten die Angehörigen bislang noch zurück. Im Netz erinnert ihr Umfeld aber an sie: Schwester Ruby Ray nannte Sahara auf Instagram eine lebensfrohe, intelligente, lustige, freundliche und einfühlsame Seele. "Ich will einfach nur meine große Schwester. Ich will mehr Zeit. Mehr Lachen. Mehr Gespräche. Mehr von ihr", schrieb sie.

Zu ihrer Familie hatte Sahara laut ihrer Freundin ein besonders enges Verhältnis. Ihr Leben lang pendelte sie zwischen den USA und Australien hin und her. Molly Lou schwärmte gegenüber Us von ihr als einem Menschen, der anderen spürbar viel Liebe und Fürsorge entgegenbrachte und seine Zuneigung durch kräftige Umarmungen zeigte. Tochter Snow kam am 27. Januar um 0:19 Uhr in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt. In der Geburtsurkunde des Mädchens ist Michael Bradley Dow als Vater eingetragen. Die Mutterrolle habe zu Saharas liebevoller und fürsorglicher Art gepasst, die sich schon früh gezeigt habe, erzählte die Freundin weiter. Ihre Familie sei in den vergangenen Jahren eine große Unterstützung gewesen. Snow sei nun von vielen Menschen umgeben, die sie lieben.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray mit ihrer Tochter Snow

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Mireya Acierto/Getty Images Sahara Ray bei der Fashion Week 2016 in New York