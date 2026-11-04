Sahara Rays (†34) Sterbeurkunde enthüllt Einäscherungspläne

Der finale Abschied von Sahara Ray nimmt nun konkrete Formen an. Die Influencerin, die im Oktober mit nur 34 Jahren gestorben ist, wird am 10. November eingeäschert. Das geht aus ihrer Sterbeurkunde hervor, die TMZ jetzt veröffentlicht hat. In dem besagten Dokument steht außerdem, wo Saharas sterbliche Überreste endgültig verbleiben sollen. Als Ort ist dort das Haus ihrer Mutter in Los Angeles eingetragen. Die junge Mutter war am 18. Oktober im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gestorben. In ihren letzten Stunden war sie jedoch nicht allein, denn ihre Familie war bis zum Schluss bei ihr. Mit der Sterbeurkunde liegen jetzt erstmals offizielle Details zu den Plänen für die Zeit nach ihrem Tod vor. Die Einäscherung soll somit voraussichtlich gut drei Wochen nach ihrem Tod stattfinden.

Trotz der neuen Angaben bleibt eine entscheidende Frage unverändert offen: Woran ist Sahara gestorben? Auch die Sterbeurkunde gibt darauf keine klare Antwort. Die Feststellung der offiziellen Todesursache wurde vorerst zurückgestellt. Zwar ist die Autopsie bereits im Oktober abgeschlossen worden, doch die Gerichtsmedizin des Los Angeles County wartet noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen. Bei solchen Tests wird unter anderem geprüft, ob sich bestimmte Substanzen im Körper befunden haben. Erst wenn diese Befunde vorliegen, kann die Behörde ihre abschließende Beurteilung abgeben. Wann das sein wird, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Bis dahin bleiben die genauen Umstände ihres Todes offiziell ungeklärt. Weder die Gerichtsmedizin noch die Familie selbst haben sich bisher zu einem möglichen Zeitpunkt für die Ergebnisse geäußert. Ob die Todesursache noch vor der Einäscherung feststehen wird, ist daher auch unverändert offen.

Mehr als eine Woche nach Saharas Tod hatte die Gerichtsmedizin ihren Leichnam nach der Obduktion zur Bestattung freigegeben. Ihre Angehörigen hatten sich gegenüber TMZ über ihre letzten Momente geäußert: "Sie ist vergangene Nacht im Krankenhaus im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie wurde so sehr geliebt." Im Januar dieses Jahres war Sahara Mutter geworden und hatte ihre Tochter Snow zur Welt gebracht. Ihr letzter regulärer Instagram-Beitrag war im Juli veröffentlicht worden und zeigt liebevolle Aufnahmen von ihr und ihrem Baby. Bereits 2024 hatte sie zudem öffentlich gemacht, dass sie nach einem schweren Autounfall am seltenen Guillain-Barré-Syndrom erkrankt war. Zeitweise war sie dadurch teilweise gelähmt. Ein Zusammenhang zwischen dieser neurologischen Erkrankung und ihrem Tod ist jedoch nicht festgestellt worden.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray zeigt ihren Babybauch

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