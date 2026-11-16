Vor Tod: Überdosis-Verdacht bei Notruf aus Sahara Rays Haus

Es gibt neue Details zum Tod von Sahara Ray. Wie TMZ unter Berufung auf vorliegende Polizeiunterlagen berichtet, ging nur zwei Tage vor dem Tod des australischen Models bei den Behörden ein Notruf aus ihrem Haus in Los Angeles ein. Demnach wurde der Einsatz am 16. Oktober als möglicher Fall einer Überdosis eingestuft. Rettungskräfte brachten daraufhin eine Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie später starb. Ob die Patientin tatsächlich Sahara war, ist bislang allerdings nicht geklärt.

Auf viele Fragen gibt es weiterhin keine Antwort. Eine Obduktion wurde zwar inzwischen durchgeführt, die Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor. Damit steht auch die offizielle Todesursache weiterhin aus. Laut TMZ hat sich inzwischen eine ehemalige Mitbewohnerin des Models zu Wort gemeldet. Sie behauptet, Sahara habe bereits Jahre vor ihrem Tod Drogen konsumiert. Von offizieller Seite wurden diese Angaben bislang nicht bestätigt. Bekannt ist dagegen, dass Sahara am 18. Oktober im Alter von 34 Jahren in der Klinik starb. Ihre Familie und ihre Freunde sollen zu diesem Zeitpunkt bei ihr gewesen sein.

Die Vermutung, dass eine Überdosis zu ihrem Tod führte, steht nicht zum ersten Mal im Raum. Kurz nach Saharas Tod hatte die Daily Mail berichtet, das Model habe eine Überdosis des synthetischen Opioids Fentanyl erlitten. Danach sei sie in einem Krankenhaus in Los Angeles künstlich am Leben erhalten worden. Saharas Familie habe sich laut dem damaligen Bericht schließlich dazu entschieden, die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden zu lassen. "Sahara war eine unglaublich leidenschaftliche und freundliche junge Frau, die ihre Familie, Mode, ihre Tochter Snow und das Surfen liebte", würdigte Saharas Mutter die Influencerin im Interview mit dem Magazin.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray mit ihrer Tochter Snow

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