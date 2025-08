Justin Biebers Ex-Affäre Sahara Ray erwartet ihr erstes Baby

Sahara Ray, die einst als angebliche Affäre von Justin Bieber (31) Schlagzeilen machte, erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Mike Dow. Auf Instagram teilte das Model am Samstag freudestrahlend mit, bereits in der 15. Schwangerschaftswoche zu sein. Sie veröffentlichte eine Reihe von Bildern, darunter Ultraschallaufnahmen und Fotos ihres langsam wachsenden Babybauchs. Außerdem gab die Australierin preis, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommt. "Es ist ein Mädchen", stand auf einem Ballon, der zwischen Blumenarrangements in einer der Aufnahmen zu sehen war.

Für Aufsehen sorgte auch die Musikwahl, die Sahara zu ihrer freudigen Ankündigung wählte: Sie entschied sich für Justins neuen Song "Daisies" – was viele ihrer Follower über die Verbindung zu ihrer Vergangenheit spekulieren ließ. Die Neuigkeit kommt zudem nach turbulenten Monaten, in denen die 32-Jährige im April in die Schlagzeilen geriet, weil sie auf Social Media schwere Vorwürfe gegen ihren Verlobten Mike erhoben hatte. Sie hatte ihm damals Missbrauch in verschiedenen Formen vorgeworfen. Später betonte Sahara jedoch, dass diese Anschuldigungen falsch waren und aus einer psychischen Krise herrührten, für die die werdende Mutter in Behandlung ging.

Sahara wurde 2016 durch Gerüchte über eine Liaison mit dem "Baby"-Sänger einem größeren Publikum bekannt, doch bestätigte diese Verbindung nie. Dazu gilt sie als Ex von Musiker Machine Gun Kelly (35). Ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Mike hält sie vergleichsweise privat, auch wenn er seit April häufiger auf ihren Social-Media-Profilen auftaucht. Sahara ist die Tochter eines bekannten australischen Surfers und seit Jahren ein fester Bestandteil der Instagram-Szene. Dort teilt sie Einblicke in ihr Leben, oft mit einem künstlerischen Touch. Nun scheint sie einen neuen Lebensabschnitt voller Freude anzugehen – und ihre Fans dürften gespannt darauf sein, was die Zukunft für die werdende Mutter bereithält.

Instagram / sahara_ray Sahara Ray zeigt ihren Babybauch

Instagram / sahara_ray Sahara Ray präsentiert ihre Ultraschallbilder

Instagram / sahara_ray Sahara Ray im Mai 2023

