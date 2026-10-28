Sahara Rays (†34) Leichnam wurde nach Autopsie freigegeben

Mehr als eine Woche nach ihrem plötzlichen Tod hat die Gerichtsmedizin des Los Angeles County den Leichnam von Sahara Ray für die Bestattung freigegeben. Das australische Model war am 18. Oktober im Alter von nur 34 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, während ihre Angehörigen in ihren letzten Momenten an ihrer Seite wachten. Mittlerweile ist die Obduktion laut TMZ abgeschlossen, doch konnte bislang noch keine offizielle Todesursache genannt werden. Die zuständige Behörde wartet noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen. Wann die ausstehenden Befunde vorliegen werden, ist derzeit nicht bekannt. Erst nach deren Auswertung dürfte die Gerichtsmedizin ihre abschließende Beurteilung abgeben und damit möglicherweise Klarheit über den überraschenden Tod der jungen Mutter schaffen.

Im Raum stehen derweil düstere Spekulationen: Vor ihrem Tod soll Sahara wegen eines mutmaßlichen Vorfalls mit dem hochpotenten Schmerzmittel Fentanyl in eine Notfallklinik eingeliefert und dort direkt an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen worden sein. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail behauptete, habe ihre Familie noch am selben Tag eine besonders schwere Entscheidung treffen müssen. Demnach hätten die Angehörigen zugestimmt, die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden zu lassen. Offiziell bestätigt sind diese Angaben zu den letzten Stunden des Models bisher allerdings nicht. Ebenso steht bislang nicht fest, ob tatsächlich eine Überdosis für Saharas Tod verantwortlich war oder ob eine andere medizinische Ursache vorlag. Die toxikologischen Ergebnisse sind deshalb für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung.

Besonders tragisch: Erst im Januar war Sahara zum ersten Mal Mutter geworden und hatte ihre kleine Tochter Snow im Netz noch liebevoll als ihr "ganzes Herz" bezeichnet. Sahara war die Tochter des Surfers Tony Ray und Gretchen Gia Bach. Neben ihrer Mutter trauerte auch ihre jüngere Schwester Ruby öffentlich um sie. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram beschrieb Ruby sie als "Naturgewalt" und erinnerte zugleich an viele ihrer besonderen Eigenschaften. Sahara sei lebensfroh, intelligent, humorvoll, freundlich und einfühlsam gewesen. Auch ihr früherer Partner Mod Sun (39) meldete sich nach der Todesnachricht in den sozialen Medien zu Wort. Der Rapper nahm mit persönlichen Zeilen Abschied und bezeichnete seine Ex-Partnerin dabei als "pure Magie".

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray zeigt ihren Babybauch

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray mit ihrer Tochter Snow

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