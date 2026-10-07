Nach ihren Baby-News zieht sich Lady Gaga aufs Land zurück

Lady Gaga (40) ist allem Anschein nach zum ersten Mal Mutter geworden. Die Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sollen eine gemeinsame Tochter bekommen haben. Wie The Blast berichtet, erblickte das Mädchen am 9. Juni im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles das Licht der Welt – zur Welt gebracht wurde es wohl von einer Leihmutter. Der Name des Babys soll Rose Bean Polansky lauten. Für die ersten Monate mit ihrem Nachwuchs hat sich das Paar dem Bericht zufolge nach Nordkalifornien zurückgezogen. Fernab von roten Teppichen konzentriert sich die Musikerin dort ganz auf ihr Familienleben und genießt die ruhige, naturnahe Umgebung. Ihre Karriere soll sie dafür bewusst vorerst heruntergefahren haben. Ein Insider beschreibt das frische Mutterglück gegenüber US Weekly mit den Worten: "Sie ist so unglaublich glücklich und in ihrem Element als Mutter."

Der Alltag der Familie soll nun so schlicht wie möglich gehalten werden. Demnach verbringt die Künstlerin viel Zeit im Kinderzimmer – Füttern und Wiegen gehören inzwischen zu ihren festen Routinen. Dass die Wahl des Rückzugsortes auf Nordkalifornien fiel, sei eine bewusste Entscheidung zum Wohl des Kindes gewesen. "Es ist ein friedlicher und perfekter Ort für das Baby", heißt es laut US Weekly. Während die Sängerin Ablenkungen reduziert und die Ruhe sucht, soll sich Michael um die organisatorischen Angelegenheiten kümmern. Der Unternehmer koordiniert auch den engen Kreis rund um die junge Familie. Die Musik bleibe für die Künstlerin zwar weiterhin wichtig, eine baldige Rückkehr in ihren Alltag als internationaler Popstar sei im Moment aber nicht geplant.

Der Weg zur Mutterschaft soll für Lady Gaga ein lang gehegter und sehr persönlicher Wunsch gewesen sein. Während der Schwangerschaft habe sie die Leihmutter eng begleitet, viele Arzttermine, Planungsgespräche und Gesundheitskontrollen wahrgenommen und Wert auf ein vertrauensvolles Verhältnis gelegt. "Sie war sehr eng mit ihrer Leihmutter verbunden und wollte bei jedem Schritt der Schwangerschaft dabei sein", berichtet The Blast. Die Geburt habe ihre Beziehung zu Michael noch weiter vertieft. Ein Insider schildert dem Portal: "Sie ist außerdem verliebter in Michael als je zuvor. Er war so wundervoll; er hat alles getan, um sie glücklich zu machen und ihr ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Sie hat das Gefühl, mit ihm im Lotto gewonnen zu haben." Die Sängerin und der Unternehmer sind seit mehreren Jahren ein Paar und sogar verlobt. Die Details rund um die Leihmutterschaft hielten die beiden bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Saturday Night Live"-Jubiläumsshow im Februar 2025

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Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024