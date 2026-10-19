Laura Maria Rypa kämpft auf Ibiza mit Stromausfall und Regen

Sonne, Strand und Partyfeeling? Davon ist auf Ibiza derzeit wenig zu sehen. Laura Maria Rypa (30) ist auf die Baleareninsel gereist und erlebt dort einen Start, den sie sich wohl anders vorgestellt hat. In ihrer Instagram-Story berichtet Laura, dass in ihrem Zimmer der Strom ausgefallen sei. Ob nur ihre Unterkunft oder das gesamte Hotel betroffen ist, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch damit nicht genug – auch das Unwetter macht vor den Zimmerwänden nicht halt. Durch die Fenster ist Regenwasser eingedrungen, der Boden ist laut Laura "einfach komplett nass". Laura ist gemeinsam mit ihrer Managerin auf der Baleareninsel. Auch vor dem Zimmer zeigt sich ein trostloses Bild. Auf der völlig durchnässten Poolterrasse bleiben die Stühle neben dem türkisfarbenen Wasser leer. Dunkelrote Sonnensegel überspannen den Außenbereich, während sich Palmen und Möbel auf dem regennassen Steinboden spiegeln.

Schon in der Nacht hatte Laura ihre Managerin auf die ungewöhnlichen Geräusche aufmerksam gemacht. "Ey, es regnet gerade rein", habe sie ihrer Begleiterin zugerufen, wie Laura auf Instagram erzählt. Die habe ihre Sorge zunächst nicht geteilt und geantwortet: "Nein, nein, das hört sich nur so an." Erst am nächsten Morgen zeigte sich das wahre Ausmaß der nächtlichen Überraschung: Als ihre Begleiterin aufstand, entdeckte sie den völlig durchnässten Bereich. Der missglückte Start in den Tag scheint bei dem Social-Media-Star für wenig Begeisterung zu sorgen. "Das kann was werden", erklärt sie mit Blick auf den Stromausfall und die Folgen des Unwetters in ihrer Story. Auch von der verregneten Poolterrasse teilt sie einen Clip und kommentiert die Szenerie mit einer großen Portion Ironie. "Willkommen auf Ibiza", schreibt sie dazu.

Trotz Regen und Stromausfall versucht Laura, dem Aufenthalt etwas Positives abzugewinnen. Wenig später filmt sie von einer überdachten Terrasse aus die Umgebung. Der Blick reicht über Palmen, üppige Vegetation und rote Ziegeldächer bis zum Meer. Auch felsige Hügel sind in der Ferne zu erkennen. "Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, die Aussicht ist echt ein Traum. Wir machen das Beste daraus", betont Laura auf Instagram. Zuvor hatte die Influencerin noch deutlich mitgenommener gewirkt. In der Story des Tages hatte sich die Influencerin noch im weißen Hello-Kitty-Pyjama aus dem Hotelbett gemeldet. Ihre Haare hat sie zurückgebunden, während sie mit müdem und ungläubigem Blick von der unruhigen Nacht erzählt. Damit ließ sie ihre Follower hautnah an einem Reisestart teilhaben, der wenig mit den sonst so sonnigen Ibiza-Bildern gemein hat. Auch ihr geplanter Mauritius-Urlaub mit ihrem Ex Pietro Lombardi (34) steht auf der Kippe.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Wölbung am Bauch, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin