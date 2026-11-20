Pietro Lombardi (34) hat bei einem Liveauftritt für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit Oliver Pocher (48) stand der Sänger für eine Live-Aufzeichnung ihres Podcasts "Patchwork-Boys" auf der Bühne. Dort brachte er das Publikum mit einer Aussage über seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) hörbar zum Raunen. Als das Gespräch auf das harmonische Verhältnis der beiden und ihre gemeinsamen Reisen kam, erklärte Pietro plötzlich: "Ja, aber sie will keinen anderen Mann." Oliver sah darin sofort ein mögliches Zeichen für eine Annäherung zwischen den beiden. Pietro wiegelte jedoch mit einem Augenzwinkern ab: "Nein, ich bin einfach hübsch." Danach schlug der Musiker allerdings ernstere Töne an und machte deutlich, dass der Umgang mit seiner Ex bestens klappt. "Nein, ich sage ganz ehrlich, es funktioniert alles gut und es ist wirklich schön. Ich weiß, du wünschst es dir auch, aber… Pech", stellte er gegenüber seinem Podcastpartner klar.

Oliver zeigte sich beeindruckt davon, wie häufig Pietro trotz der Trennung mit Laura verreist. Das gute Verhältnis erklärte sich der Comedian auch damit, dass derzeit beide Single seien. Pietro drehte den Spieß daraufhin um. Er wünschte Oliver, ebenfalls einmal gemeinsam mit seiner Ex Amira Aly (34) und den Kindern Urlaub zu machen. Der Moderator hatte darauf direkt eine Antwort parat, die für großes Gelächter im Publikum sorgte: "Es ist ja so: Wo parken wir den Christian in der Zeit? Das ist ja die Frage." Für Pietro selbst ist eine neue Liebe derzeit allerdings kein Thema. "Nach der Trennung habe ich überhaupt keinen Bock, eine neue Frau zu daten oder sonst was, weil… diese Kopfschmerzen", erklärte er ganz offen. Sein Fazit fiel entsprechend eindeutig aus: "Dann bleibe ich lieber alleine, weißt du, was ich meine?"

Wie vertraut Pietro und Laura inzwischen miteinander umgehen, zeigte sich erst vor Kurzem bei einem Familienurlaub. Nach einem Zwischenstopp in Dubai ging es für die beiden gemeinsam mit ihren Söhnen Leano und Amelio weiter nach Mauritius. Dort verbrachten sie einige sonnige Tage und teilten humorvolle Einblicke in ihren Hotelalltag. In einer Szene legte sich Pietro zu Laura ins Bett – und die Influencerin nutzte die Gelegenheit, um ihn ein wenig zu necken. Sie wollte von ihm hören, dass er sie vermisse. Statt romantischer Worte gab es jedoch eine ziemlich nüchterne Antwort: Er sei lediglich für eine Runde UNO zu ihr gekommen. Ein Liebescomeback deutete der Sänger in diesem Moment also nicht an. Die Urlaubsszene machte aber deutlich, wie locker und scherzhaft der Ton zwischen den beiden ist.

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Imago Pietro Lombardi beim Promiboxen "Fame Fighting 4" in der Grugahalle in Essen

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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